наверх
08.06.201719:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Луческу может продолжить работу в "Зените"

    (обновлено: )137
    Источник "Р-Спорт" сообщает, что Мирча Луческу может продолжить работу в "Зените" "в ином качестве". По его словам, данный вариант "является приоритетным для специалиста".
    Мирча Луческу
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Артем Калинин. Румынский специалист Мирча Луческу, в конце мая отправленный в отставку с поста главного тренера петербургского "Зенита", может продолжить работу в футбольном клубе в ином качестве, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

    Защитник выпил пиво во время матча и спас команду от поражения в Болгарии
    Канал Guardian Football на youtube
    Футбол по-болгарски. Защитник выпил пиво во время матча

    "Существует вариант, что Луческу продолжит работу в "Зените" в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста", — сообщил источник.

    "Зенит" в сезоне-2016/17 под руководством Луческу завоевал Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.

    Было объявлено, что новым главным тренером "сине-бело-голубых" назначен итальянец Роберто Манчини.

    Луческу, до этого на протяжении 12 лет тренировавший донецкий "Шахтер", возглавил "Зенит" летом 2016 года. Румынский специалист подписал с клубом контракт по схеме "2+1", сменив на посту главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша. Он заявил, что прийти в "Зенит" было ошибкой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара