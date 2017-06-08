Луческу может продолжить работу в "Зените"

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Артем Калинин. Румынский специалист Мирча Луческу, в конце мая отправленный в отставку с поста главного тренера петербургского "Зенита", может продолжить работу в футбольном клубе в ином качестве, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

"Существует вариант, что Луческу продолжит работу в "Зените" в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста", — сообщил источник.

"Зенит" в сезоне-2016/17 под руководством Луческу завоевал Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.

Было объявлено, что новым главным тренером "сине-бело-голубых" назначен итальянец Роберто Манчини.

Луческу, до этого на протяжении 12 лет тренировавший донецкий "Шахтер", возглавил "Зенит" летом 2016 года. Румынский специалист подписал с клубом контракт по схеме "2+1", сменив на посту главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша. Он заявил, что прийти в "Зенит" было ошибкой.