Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Сборная Украины потеряла два места в и занимает 27 строчку. Падение было прогнозируемо, так как украинская команда играла еще в июне.

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Также опустились соперники Украины по группе Хорватия и Исландия, которые на 10 августа занимают 16-е и 20-е места соответственно. Турция осталась 33-й, Финляндия — 110-й, Косово — 180-м.

Вверху Германия уступила первую строчку Бразилии.

fifa Рейтинг ФИФА

Напомним, 6 июля сообщалось, что сборная Украины поднялась на 12 позиций, достигнув 25-го места в рейтинге Международной федерации футбола.