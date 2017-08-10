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    Спорт

    Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

    (обновлено: )3810
    Согласно данным официального сайта ФИФА, сборная Украины по футболу потеряла два места в рейтинге и занимает 27 строчку. Первую строчку занимает команда Бразилии.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Сборная Украины потеряла два места в  и занимает 27 строчку. Падение было прогнозируемо, так как украинская команда играла еще в июне.

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    Также опустились соперники Украины по группе Хорватия и Исландия, которые на 10 августа занимают 16-е и 20-е места соответственно. Турция осталась 33-й, Финляндия — 110-й, Косово — 180-м.

    Вверху Германия уступила первую строчку Бразилии.

    fifa
    Рейтинг ФИФА

    Напомним, 6 июля сообщалось, что сборная Украины поднялась на 12 позиций, достигнув 25-го места в рейтинге Международной федерации футбола.

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