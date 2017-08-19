наверх
19.08.201717:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Турции умерла украинка

    (обновлено: )236
    У женщины произошел приступ во время отдыха в Турции. Она пролежала полторы недели в коме, однако ее спасти не удалось. У погибшей остался сын.
    Погибшая в Турции украинка Вера Великорода
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Турции после полуторанедельного пребывания в коме скончалась 38-летняя туристка из Украины.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Соцсети в шоке от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО

    Погибшую звали Вера Великорода, она преподавала на кафедре английского языка факультета иностранных языков Прикарпатского национального университета в Ивано-Франковске.

    Как сообщает "Галка" со ссылкой на заведующего кафедрой Якова Быстрова, женщина умерла 17 августа в 60 километрах от Анталии, где отдыхала с сыном.

    "Во время отдыха у доцентки случился приступ. Какой — не уточняется. Преподавательница пролежала полторы недели в коме, будучи подключенной к аппаратам искусственного жизнеобеспечения", — пишет издание.

    Дата и место прощания с женщиной пока не сообщаются, поскольку неизвестно, когда тело доставят в Украину.

    Родственники, друзья и знакомые Веры Великороды оставляют слова скорби на ее странице в Facebook.

    Напомним, в июне произошло жестокое убийство украинки в Польше.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Машина полицейских. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину