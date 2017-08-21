В Турции перевернулся туристический автобус

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Не менее шести человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе между турецкими городами Анталья и Кемер, передает Anadolu.

Автобус с местными и иностранными туристами направлялся в город Белек. Транспортное средство перевернулось на выезде из туннеля.

hurriyet.com.tr ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер

"Из-за ливня автобус повело в сторону, я потерял контроль", — цитирует агентство водителя.

По данным агентства, пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненые доставлены в местные больницы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" в селе Подборцы Пустомытовского района в результате ДТП были травмированы пятеро иностранцев.