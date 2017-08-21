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    В Турции перевернулся туристический автобус

    (обновлено: )63
    По предварительным данным, причиной ДТП стал ливень. Автобус, в котором находились 26 человек, ехал в город Белек. В результате аварии пострадали шесть человек, среди них двое детей.
    ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер
    yenisafak.com

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Не менее шести человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе между турецкими городами Анталья и Кемер, передает Anadolu.

    Автобус с местными и иностранными туристами направлялся в город Белек. Транспортное средство перевернулось на выезде из туннеля.

    hurriyet.com.tr
    ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер

    "Из-за ливня автобус повело в сторону, я потерял контроль", — цитирует агентство водителя.

    По данным агентства, пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненые доставлены в местные больницы.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" в селе Подборцы Пустомытовского района в результате ДТП были травмированы пятеро иностранцев.

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