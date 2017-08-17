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17.08.201712:31
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    В мире

    В Турции считают, что одна Германия не может определять политику ЕС

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    Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что изменения в таможенном союзе пойдут на пользу и Турции, и Евросоюзу, но Германия не должна решать этот вопрос единолично.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик подверг критике заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о невозможности продолжать переговоры с Турцией о создании таможенного союза и заявил, что одна Германия не может определять политику всего ЕС, сообщило агентство Рейтер.

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    Associated Press Geert Vanden Wijngaert
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    "Это неудачное заявление. Мы подчеркиваем, что ни один из членов ЕС не должен указывать европейским институтам или европейским процессам", — заявил Челик на пресс-конференции в Анкаре.

    "Эти ситуации очень опасны, они представляют положения, которые вредят доверию ЕС", — добавил он.

    По словам Челика, изменения в таможенном союзе пойдут на пользу и Турции, и Евросоюзу. "Но они ведут себя так, будто делают Турции одолжение. Я хотел бы выразиться очень ясно, мы никуда не спешим", — добавил он.

    Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль также заявлял, что в МИД ФРГ не видят возможности для продолжения с Турцией переговоров по таможенному союзу с ЕС.

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