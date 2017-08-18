Президент ФК "Карпаты" попал в смертельное ДТП под Львовом

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина, сообщают СМИ.

"ДТП произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворовского района около 15:10", — пишет zaxid.net.

Сообщается, что 26-летняя жительница села Ямельня, находясь за рулем Opel, поворачивала из населенного пункта на трассу, когда в нее врезался Mercedes S 65 AMG. Женщина скончалась на месте аварии.

zaxid.net ДТП при участии Петр Дыминский

В полиции подтвердили факт ДТП и гибель молодой женщины.

По данным издания, на месте аварии был сам Дыминский. После ДТП он закрылся во внедорожнике охраны. Отмечается, что данная машина всегда сопровождает Mercedes бизнесмена.

"Охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем Mercedes S 65 AMG", — говорится в сообщении интернет-портала.

Вместе с тем СМИ предполагает, что за рулем иномарки мог находиться сам Дыминский, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" в селе Подборцы Пустомытовского района в результате ДТП травмированы пятеро иностранцев, среди которых трое детей.