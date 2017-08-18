ДТП на трассе "Киев-Чоп": пострадали пять иностранцев

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КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" в селе Подборцы Пустомытовского района в результате ДТП травмированы пятеро иностранцев, среди которых трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

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Водитель автомобиля "КамАЗ", 50-летний житель Николаевского района, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit под управлением 38-летнего иностранца. Далее грузовик в неуправляемом состоянии столкнулся с автомобилем DAF, за рулем которого находился 40-летний житель Сокаля.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку и сбежал с места аварии, забыв в салоне удостоверение сотрудника СБУ.