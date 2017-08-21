Фотоитоги 21 августа: ДТП с туристами в Турции, сильные пожары в Киеве и Ростове

В понедельник ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер в Турции пострадали 11 граждан России, один из них был госпитализирован, сообщил РИА Новости по телефону дежурный дипломат консульства в Анталье.

Автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень.

В этот же день Киеве начался пожар в районе Шулявки, пишет "Страна" со ссылкой на очевидцев. Над городом стоит огромный столб черного дыма. Предполагается, что пожар разгорелся в районе киностудии Довженко.

Площадь пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 10 тысяч квадратных метров, привлечены девять бортов авиации, один из которых самолет Бе-200, остальные — вертолеты МЧС РФ, Южного военного округа и Росгвардии", — сообщил представитель ГУ МЧС.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от пожара открыли два пункта временного размещения. Эвакуированы около 560 человек. Как сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов.