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    Фотоленты

    Фотоитоги 21 августа: ДТП с туристами в Турции, сильные пожары в Киеве и Ростове

    (обновлено: )70
    ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер
    В Киеве начался масштабный пожар в районе студии Довженко
    Пожар в Ростове-на-Дону
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    Президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принимает участие в параде ко Дню Индии в Монреале
    Импровизированный мемориал на месте теракта в Барселоне
    ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер
    ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер
    hurriyet.com.tr
    В Киеве начался масштабный пожар в районе студии Довженко
    В Киеве начался масштабный пожар в районе студии Довженко
    Наталка Макогон в facebook
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    @rostovnadonu_vk
    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство
    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство
    timer-odessa.net
    Петр Порошенко на открытии больницы в Кировоградской области
    Петр Порошенко на открытии больницы в Кировоградской области
    Петр Порошенко, twitter
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Edgar Su
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    Президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом
    Президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом
    REUTERS Yuri Gripas
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принимает участие в параде ко Дню Индии в Монреале
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принимает участие в параде ко Дню Индии в Монреале.
    REUTERS Christinne Muschi
    Импровизированный мемориал на месте теракта в Барселоне
    Импровизированный мемориал на месте теракта в Барселоне
    REUTERS Susana Vera

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    ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер

    В понедельник ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер в Турции пострадали 11 граждан России, один из них был госпитализирован, сообщил РИА Новости по телефону дежурный дипломат консульства в Анталье.

    Пожар. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Масштабный пожар. В Житомирской области тушат 120 га горящего леса

    Автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень.

    В этот же день Киеве начался пожар в районе Шулявки, пишет "Страна" со ссылкой на очевидцев. Над городом стоит огромный столб черного дыма. Предполагается, что пожар разгорелся в районе киностудии Довженко.

    Площадь пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    "Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 10 тысяч квадратных метров, привлечены девять бортов авиации, один из которых самолет Бе-200, остальные — вертолеты МЧС РФ, Южного военного округа и Росгвардии", — сообщил представитель ГУ МЧС.

    В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от пожара открыли два пункта временного размещения. Эвакуированы около 560 человек. Как сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов.

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