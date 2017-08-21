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    Происшествия

    Масштабный пожар. В Житомирской области тушат 120 га горящего леса

    (обновлено: )7301
    Накануне в "Полесском природном заповеднике" произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги возгорания.
    Пожар. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Житомирской области продолжается тушение пожара на территории "Полесского природного заповедника", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Накануне сообщалось, что в заповедники горит 60 га леса.

    "На территории "Полесского природного заповедника" Копищанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового)", — говорится в сообщении.

    По состоянию на 7 ч. 21 августа продолжается тушение отдельных очагов. 

    Напомним, в Днепре в понедельник утром на Набережной Победы загорелся аквапарк "Happy Day".

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