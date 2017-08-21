Масштабный пожар. В Житомирской области тушат 120 га горящего леса

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Житомирской области продолжается тушение пожара на территории "Полесского природного заповедника", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Накануне сообщалось, что в заповедники горит 60 га леса.

"На территории "Полесского природного заповедника" Копищанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового)", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 ч. 21 августа продолжается тушение отдельных очагов.

Напомним, в Днепре в понедельник утром на Набережной Победы загорелся аквапарк "Happy Day".