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    К тушению масштабного пожара в Ростове-на-Дону привлекли авиацию

    (обновлено: )32210
    Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    @rostovnadonu_vk

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Шесть бортов авиации в данный момент работают над тушением крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону, ожидается прибытие еще трех авиасудов от Южного военного округа (ЮВО), сообщил замначальника ГУ МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев.

    "В данный момент работают шесть бортов авиации — по три от МЧС и Росгвардии. Ожидается прибытие трех бортов от Южного военного округа", — пояснил Кондратьев.

    Он добавил, что в помощь пожарным прибыли расчеты из Батайска и Азовского района. Ожидается прибытие спасателей из Новочеркасска и Таганрога.

    В данный момент для пострадавших от пожара открыли два пункта временного размещения — на территории средней школы №26 и Управления социальной защиты населения Ростова-на-Дону.

    Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

    Как сообщалось ранее, шесть кварталов в зоне пожара отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов. В зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. Эвакуировано около 560 человек. Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает 6 тысяч квадратных метров.

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