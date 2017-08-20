Пожарные ликвидировали в Украине два мощных лесных пожара

ГСЧС

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Лесной пожар площадью около 70 гектаров в Херсонской области ликвидирован, сообщает в воскресенье госслужба Украины по ЧС.

В субботу днем на территории Днепровского лесничества Цюрупинского лесного хозяйства Херсонской области произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса местами с переходом в верховой пожар. "В 06.30 20 августа пожар локализован на площади около 70 га (из них 40 га — верховой пожар)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте продолжается тушение отдельных очагов тления. К ликвидации пожара привлечены 140 человек и 51 единица техники, в том числе два самолета АН-32П госслужбы по ЧС и вертолет МИ-8 Вооруженных Сил Украины.

Также ведомство сообщает, в воскресенье утром удалось ликвидировать еще один пожар на юге Украины, который вспыхнул в субботу на территории Новопетровского лесного урочища Николаевской области. Там накануне в лесном урочище Новопетровское произошло возгорание лесной подстилки около 50 гектар отдельными ячейками.

ГСЧС Пожар на территории Днепровского лесничества Цюрупинского лесного хозяйства Херсонской области

Напомним, 19 августа на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров. К ликвидации пожара были привлечены 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники.