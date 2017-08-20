Пожарные ликвидировали в Украине два мощных лесных пожара

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Лесной пожар площадью около 70 гектаров в Херсонской области ликвидирован, сообщает в воскресенье госслужба Украины по ЧС.
В субботу днем на территории Днепровского лесничества Цюрупинского лесного хозяйства Херсонской области произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса местами с переходом в верховой пожар. "В 06.30 20 августа пожар локализован на площади около 70 га (из них 40 га — верховой пожар)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте продолжается тушение отдельных очагов тления. К ликвидации пожара привлечены 140 человек и 51 единица техники, в том числе два самолета АН-32П госслужбы по ЧС и вертолет МИ-8 Вооруженных Сил Украины.
Также ведомство сообщает, в воскресенье утром удалось ликвидировать еще один пожар на юге Украины, который вспыхнул в субботу на территории Новопетровского лесного урочища Николаевской области. Там накануне в лесном урочище Новопетровское произошло возгорание лесной подстилки около 50 гектар отдельными ячейками.
Напомним, 19 августа на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров. К ликвидации пожара были привлечены 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники.