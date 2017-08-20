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    В Запорожье в заповеднике "Остров Хортиця" произошел пожар

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    Как отмечается, горела сухая трава, кустарники и хвойные деревья на площади 2 га. Вечером в воскресенье пожар был полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГСЧС.
    В Запорожье в заповеднике Остров Хортиця спасатели ликвидировали лесной пожар
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Запорожье в Национальном заповеднике "Остров Хортица" горело окло 2 га хвойного леса и травяного настила. Спасателям удалось ликвидировать пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Пресс-служба ГСЧС
    В Запорожье в заповеднике "Остров Хортиця" спасатели ликвидировали лесной пожар

    По информации спасателей, горела сухая трава, кустарники и хвойные деревья на площади 2 га, из них 1 га — верховой пожар. В 18:00 пожар был полностью ликвидирован.

    Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали два крупных пожара в Украине.

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