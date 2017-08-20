В Запорожье в заповеднике "Остров Хортиця" произошел пожар

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Запорожье в Национальном заповеднике "Остров Хортица" горело окло 2 га хвойного леса и травяного настила. Спасателям удалось ликвидировать пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пресс-служба ГСЧС В Запорожье в заповеднике "Остров Хортиця" спасатели ликвидировали лесной пожар

По информации спасателей, горела сухая трава, кустарники и хвойные деревья на площади 2 га, из них 1 га — верховой пожар. В 18:00 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали два крупных пожара в Украине.