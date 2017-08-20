В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

ГСЧС

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Украине был объявлен наивысший уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что только за прошедшие сутки возникло 555 возгораний на открытых территориях.

"По данным Укргидрометцентра, до 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. И такой неутешительный прогноз не только вызовет неудобства для граждан, но и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Такие поступки крайне опасны, ведь под действием открытого солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о выброшенных спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар", — добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали два крупных пожара в Украине.