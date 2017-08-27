Трасса Киев - Одесса парализована гигантской пробкой - СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Многокилометровая пробка из сотен автомобилей остановила движение на трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Сегодня, на трассе Е — 95, на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей. Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", — сообщает портал.

dtp.kiev.ua Пробка на трассе Киев-Одесса

Ранее сообщалось, что с началом туристического сезона на пунктах пропуска Украины с Крымом образовались многокилометровые пробки. Люди изнывали от жары в раскаленных авто.



