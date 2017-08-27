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    Общество

    Трасса Киев - Одесса парализована гигантской пробкой - СМИ

    (обновлено: )115320
    Сообщается, что после окончания затянувшихся выходных, во время которых украинцы отмечали День Независимости, люди массово стали покидать Одессу и возвращаться в столицу.
    Пробка на трассе Киев-Одесса
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Многокилометровая пробка из сотен автомобилей остановила движение на трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева.

    Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    "Сегодня, на трассе Е — 95, на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей. Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", — сообщает портал.

    dtp.kiev.ua
    Пробка на трассе Киев-Одесса

    Ранее сообщалось, что с началом туристического сезона на пунктах пропуска Украины с Крымом образовались многокилометровые пробки. Люди изнывали от жары в раскаленных авто.


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