Чтобы не расслаблялись. Новые штрафы и условия парковок для водителей

Фото из открытых источников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Раде придумали, как наказывать "автохамов", которые притворяясь инвалидами, паркуются на местах для людей с ограниченными возможностями.

С 26 октября в Украине начали действовать новые штрафы и условия эвакуации авто.

Соответствующий закон изменяет ответственность водителей за безосновательное занятие парковочных мест для лиц с инвалидностью и использование распознавательного знака "инвалид" на авто, а также устанавливает новые требования к созданию спецмест на парковках.

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Что нового

Новый закон увеличивает штраф за парковку автотранспорта на предназначенных для инвалидов местах с 465 до 1700 гривен.

Так, если водитель не имеет документов, подтверждающих наличие у него инвалидности, он не перевозит пассажира-инвалида, или у него нет (согласно тексту закона) "явно выраженных признаков инвалидности" — штраф от 1020 до 1700 грн.

Аналогичный размер штрафа предусмотрен за безосновательное использование на автомобиле распознавательного знака "инвалид". Следует учесть, что составить админпротокол за описанные нарушения, новый закон также дает право "членам общественных организаций лиц с инвалидностью".

Кроме этого, если патрульный полицейский примет решение, что автомобиль припаркован так, что "он нарушает правила остановки и стоянки на местах для инвалидов или лиц, перевозящих инвалидов" — может быть применено временное задержание такого ТС (например, посредством установки блокиратора), или "доставка ТС на специальную площадку", то есть — принудительная эвакуация автомобиля.

Стоимость транспортировки ТС — 720 грн, каждый день хранения — 144 грн.

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Место для инвалида будет на любой парковке

Нововведения коснутся также застройщиков, владельцев или арендаторов парковочных площадей.

Теперь, согласно закону, на всех парковках необходимо выделить не менее 10% мест от общего их количества для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью, но не меньше 1 такого места.

При игнорировании данного требования предусмотрен штраф для ответственных лиц, в размере от 1020 до 1700 грн.

Вызывает вопросы

Однако закон, который вступил в силу, вызывает и немало вопросов, пишет издание "Автоновости".

В частности, как патрульные будут поступать с авто, занимающим спецместо, если в нем отсутствует водитель и распознавательный знак "инвалид" на самом авто? Будет ли вызываться эвакуатор (или применяться блокиратор) для такого автомобиля и составляться протокол?

Как будут действовать патрульные, если водитель авто, занимающего спецместо, не имеет при себе документов об инвалидности и не имеет "выраженных признаков инвалидности", но сообщает, что привез инвалида, например, в аэропорт или на вокзал, где пассажир-инвалид продолжил путь на другом виде транспорта?

Ранее сообщалось, что водителям готовят очередной "сюрприз": депутаты хотят ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде. Нарушителей ждут штрафы от 10 до 40 тысяч и лишение прав до 10 лет.

По материалам из открытых источников интернет