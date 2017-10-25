Киевляне требуют запретить маршрутчикам слушать "поп" и "шансон"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. На сайте электронных петиций Киевсовета появилось предложение запретить водителям маршрутных такси громко слушать поп-музыку и шансон, сообщают Українські Новини.

Данная петиция появилась на сайте вечером 24 октября.

"Каждый из нас каждый день пользуется общественным транспортом, в особенности маршрутными такси. Очень часто водители маршруток включают музыку на полную громкость. Считаем эту практику недопустимой, потому что:

Это вредит безопасности движения, поскольку мешает водителю слышать сигналы от других участников дорожного движения или пассажиров (например, просьба об остановке по требованию, или про экстренную остановку, если пассажиру стало плохо);

По мнению многих пассажиров, музыка, которая звучит в маршрутках, является очень низкокачественной (так называемая "попса", преимущественно российская). Конечно, каждый имеет право на собственные музыкальные предпочтения, но ничего не дает водителю права навязывать свои музыкальные вкусы пассажирам.

Согласно постановлению КМУ "Про правила дорожного движения" п. 2.3: "Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан: б) не отвлекаться от управления этим транспортом в пути", п. 5.5: "Пассажир во время пользования транспортным средством имеет право на: а) безопасное передвижение";

Постановление КМУ "Об утверждении Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта" п.40: "По договору перевозки пассажира автобусом перевозчик обязуется безопасно перевезти пассажира в пункт назначения".

В соответствии с Конвенцией ООН "О дорожном движении" ст.7 п. 1: "Водителю транспортного средства следует избегать любых действий, которые не связаны с вождением".

Исходя из этого, принимая во внимание указанные нормы законодательства, мы, активные граждане и Украинская Галицкая Партия (Киев), предлагаем Киевсовету и Киевской городской государственной администрации:

1) Запретить воспроизведения музыкальных произведений и любого звукового сопровождения (кроме объявления остановок и важной информации о перевозке) при поездках в общественном транспорте Киева;

2) Внести соответствующие изменения в нормативные акты на уровне города Киева, определяющие для общественного транспорта условия предоставления услуг перевозчиками, предусмотрев ответственность последних за их нарушение;

3) осуществлять систематический контроль за соблюдением перевозчиками в общественном транспорте требований по недопущению воспроизведения музыкальных произведений или другого звукового сопровождения", — идется в тексте петиции.

На сбор 10 тысяч подписей у петиции есть 90 дней с момента публикации.

Напомним, маршрутку с обычной межкомнатной дверью вместо стеклянной обнаружили пассажиры в столице.