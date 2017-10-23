В Херсоне в понедельник маршрутки не вышли не линии

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В понедельник, 23 октября, маршрутки В Херсоне не вышли на линии.

Как пишет "Херсон типичный", видимо, так они решили наказать город за то, что в пятницу, 20 октября, депутаты горсовета на сессии проголосовали за отмену тарифа проезда в 5 грн. Такую сумму за одну поездку пассажиры в херсонском общественном маршрутном транспорте платили с 16 октября.

Горожанам в понедельник приходится своим ходом добираться до работы или по своим делам.

В соцсетях пишут: "На всех остановках полно людей, ни одной маршрутки с 6-7, в 6,30 поехал тролейбус в сторону острова", "6.30 Текстильный маршруток нет. иду с ребенком пешком", "с Острова Маршруток нет,с 06:30 до 07:00 2 троллейбуса проехало", "люди кооперируются и едут на Такси".

Напомним, маршрутку с обычной межкомнатной дверью вместо стеклянной обнаружили пассажиры в Киеве.