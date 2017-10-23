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    Общество

    В Херсоне в понедельник маршрутки не вышли не линии

    (обновлено: )13501
    Как пишут СМИ, забастовкой маршрутчики решили наказать город за то, что в пятницу, 20 октября, депутаты горсовета на сессии проголосовали за отмену тарифа проезда в 5 грн.
    Маршрутное такси. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В понедельник, 23 октября,  маршрутки В Херсоне не вышли на линии. 

    Подорожание проезда в транспорте
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    Как пишет "Херсон типичный", видимо, так они решили наказать город за то, что в пятницу, 20 октября, депутаты горсовета на сессии проголосовали за отмену тарифа проезда в 5 грн.  Такую сумму за одну поездку пассажиры в херсонском общественном маршрутном транспорте платили с 16 октября.

    Горожанам в понедельник приходится своим ходом добираться до работы или по своим делам.

    В соцсетях пишут:  "На всех остановках полно людей, ни одной маршрутки с 6-7, в 6,30 поехал тролейбус в сторону острова", "6.30 Текстильный маршруток нет. иду с ребенком пешком", "с Острова Маршруток нет,с 06:30 до 07:00 2 троллейбуса проехало", "люди кооперируются и едут на Такси".

    Напомним, маршрутку с обычной межкомнатной дверью вместо стеклянной обнаружили пассажиры в Киеве.

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