Украинский троллейбус бьет рекорд, стартовал 600-километровый пробег

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 сентября, из Кривого Рога в Житомир выехал автономный троллейбус. Междугородний пробег на дизельном генераторе организуют, чтобы показать эффективность работы этого пассажирского транспорта, сообщает издание "Журнал Житомира".

"Маршрут в более чем 600 километров пройдёт через Кропивницкий, Киев и закончится в Житомире. По подсчетам на дорогу потратят от двенадцати до четырнадцати часов. В ходе "марш-броска" его организаторы планируют побить украинские и мировые рекорды дальности троллейбусной поездки", — говорится в сообщении.

Первый такой гибридный транспорт появился в городе в июле 2016 года. На днях в Кривом Роге приступили к испытаниям уже пятой машины этого типа. Способность троллейбуса двигаться автономно позволяет ему проходить участки маршрута без подключения к контактной сети.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты во главе с капитаном Сергеем Тарасюком установили мировой рекорд на самолете Ан-2-100 (модернизированный вариант Ан-2, прозванного "кукурузником"). Самолет прошел по замкнутому маршруту с Киева, дальше — Львов, и затем — Польша.