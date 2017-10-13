В Николаеве у маршрутки отвалились колеса во время движения

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Николаеве у маршрутного такси №21 на ходу отвалились задние колеса, сообщил очевидец события Ирина Романова в Facebook.

По словам девушки, возвращаясь домой она села в маршрутное такси № 21. В тот момент, когда девушка ехала по проспекту Центральному прямо на ходу у маршрутки отвалились колеса.

В результате происшествия пассажиры маршрутки не пострадали.

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Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в жилой дом в Одесской области, в результате аварии пострадали пять человек.