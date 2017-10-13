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13.10.201713:08
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    Происшествия

    В Николаеве у маршрутки отвалились колеса во время движения

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    По информации очевидцев, в Николаеве во время движения по проспекту Центральному у маршрутке отвалились колеса. В происшествии обошлось без пострадавших.
    В Николаеве у маршрутки во время движения отвалились колеса
    0512.ua

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Николаеве у маршрутного такси №21 на ходу отвалились задние колеса, сообщил очевидец события Ирина Романова в Facebook.

    По словам девушки, возвращаясь домой она села в маршрутное такси № 21. В тот момент, когда девушка ехала по проспекту Центральному прямо на ходу у маршрутки отвалились колеса.

    В результате происшествия пассажиры маршрутки не пострадали.

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    Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в жилой дом в Одесской области, в результате аварии пострадали пять человек.

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