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    Происшествия

    В Одесской области маршрутка врезалась в жилой дом, пострадали пятеро

    (обновлено: )43
    Водитель маршрутного такси не справился с управлением и въехал на жилой дом. По данным полиции, пострадали пять человек, один человек находится в тяжелом состоянии.
    В Одесской области маршрутка врезалась в жилой дом
    "Трасса Е-95"

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Маршрутка врезалась в жилой дом в Одесской области, в результате аварии пострадали пять человек, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции.

    По данным ведомства, в четверг в Черноморское отделение полиции поступило сообщение, что в селе Александровка произошло дорожно-транспортное происшествие.

    "Трасса Е-95"
    В Одесской области маршрутка врезалась в жилой дом

    "Водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом. Предварительно установлено, что пострадали пять человек, один человек находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении на сайте полиции.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.

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