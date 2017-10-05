ДТП с маршруткой под Киевом: трое погибли, шестеро ранены

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 5 октября в поселке Коцюбинское Киевской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Еще шестеро пострадавших госпитализировано с различными травмами. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Предварительно установлено, что около 16 часов водитель легкового автомобиля Opel с номерами иностранной регистрации, двигаясь по улице Пономарева в Коцюбинском, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу дороги и врезался в маршрутное такси.

Трое, ехавших в Opel, людей от полученных травм скончались сразу. В маршрутке повреждения получили шесть человек.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности потерпевших, обстоятельства и причины ДТП. Также опрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Харьковской области.