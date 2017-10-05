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    Происшествия

    ДТП с маршруткой под Киевом: трое погибли, шестеро ранены

    (обновлено: )34601
    Как сообщается, водитель легкового автомобиля Opel с номерами иностранной регистрации, двигаясь по улице Пономарева в Коцюбинском, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу дороги и врезался в маршрутное такси.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 5 октября в поселке Коцюбинское Киевской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Еще шестеро пострадавших госпитализировано с различными травмами. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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    Предварительно установлено, что около 16 часов водитель легкового автомобиля Opel с номерами иностранной регистрации, двигаясь по улице Пономарева в Коцюбинском, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу дороги и врезался в маршрутное такси.

    Трое, ехавших в Opel, людей от полученных травм скончались сразу. В маршрутке повреждения получили шесть человек.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности потерпевших, обстоятельства и причины ДТП. Также опрашиваются свидетели.

    Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Харьковской области.

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