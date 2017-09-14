"Ноу-хау" по-киевски: в маршрутке установили межкомнатную дверь

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Маршрутку с обычной межкомнатной дверью вместо стеклянной обнаружили пассажиры в столице, сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, летом пассажиры общественного транспорта в Киеве обнаружили одну из маршруток, в которой дыры в крыше были заклеены скточем.

Так, на Facebook Ильи Выборнова были опубликованы фото автобуса №475 (станция метро "Позняки" — улица Здолбуновская).

Facebook Ильи Выборнова Маршрутка с комнатной дверью

В комментариях высмеяли такое "ноу-хау".

Ранее сообщалось, что шестеро пассажиров маршрутного такси пострадали в результате его столкновения с легковым автомобилем во Львове. Также сообщалось, что в Одесской области неадекватный водитель выгнал пассажиров из маршрутки.