наверх
14.09.201713:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Ноу-хау" по-киевски: в маршрутке установили межкомнатную дверь

    (обновлено: )46830
    Вместо стеклянной специальной двери в маршрутке установлены обычные светлые межкомнатные двери. Пользователи социальных сетей высмеяли такое "ноу-хау", не оценив креатива.
    Маршрутка с комнатной дверью
    Facebook Ильи Выборнова

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Маршрутку с обычной межкомнатной дверью вместо стеклянной обнаружили пассажиры в столице, сообщают пользователи социальных сетей.

    Напомним, летом пассажиры общественного транспорта в Киеве обнаружили одну из маршруток, в которой дыры в крыше были заклеены скточем.

    Так, на Facebook Ильи Выборнова были опубликованы фото автобуса №475 (станция метро "Позняки" — улица Здолбуновская).

    Facebook Ильи Выборнова
    Маршрутка с комнатной дверью

    В комментариях высмеяли такое "ноу-хау".

    Ранее сообщалось, что шестеро пассажиров маршрутного такси пострадали в результате его столкновения с легковым автомобилем во Львове. Также сообщалось, что в Одесской области неадекватный водитель выгнал пассажиров из маршрутки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны