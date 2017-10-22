Испанцы нашли "оружие" против лишнего веса

РИА Новости Украина

Протеинкиназа MKK6 может стать незаменимой помощницей в борьбе с ожирением — заболеванием, от которого все больше страдает современное общество. Изучая лабораторных мышей, исследователям Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний им. Карла III удалось определить роль этого белка в способности сжигать жир.

Наблюдения за людьми показали, что лица с повышенным уровнем содержания MKK6 в основном были более полными. После этого ученые решили выяснить, что произойдет, если убрать MKK6 из организма мышей, рассказала Sputnik Mundo Гваделупа Сабио (Guadalupe Sabio), отвечавшая за лабораторные исследования.

"Мы увидели, что мыши, у которых было мало этого белка, оказались более поджарыми, нежели их собратья. Когда мы пытались раскормить их, посадив на жирную диету, они не толстели. Более того, они столько тратили калорий, как если бы у них был ускоренный метаболизм", — сообщила Сабио.

Это означает, что они расходовали энергию, не выполняя при этом особых физических упражнений. Ученые обнаружили, что этот феномен сопровождался у мышей повышенной температурой. Секрет крылся в разных типах жировой ткани.

У мышей без MKK6 оказалось больше бурого жира, помогающего организму превращать жир в тепло, по сравнению с "белым жиром", который выполняет накопительную функцию.

"Практически весь белый жир таких мышей перерабатывался в бурый, из-за чего поднималась температура и тратилось больше энергии. Как результат, особь оказывалась более поджарой, чем ее товарки", — пояснила Сабио.

Это может объяснить, почему лицам с ожирением, у которых больше MKK6, "тяжелее терять уже накопленный жир". То, как сложно запустить жиросжигающие механизмы у полных пациентов, было известно и ранее, однако причина оставалась неясна. Теперь можно заявить, что одной из таких причин является как раз протеинкиназа MKK6, доказывают эксперты Центра им. Карла III.

Белок активируется при различных типах стресса. В настоящее время ученые пытаются понять, каковы последствия подавления действия этой протеинкиназы.

"Теперь мы пытаемся выяснить, как это скажется на их сердце и печени, так как в случае "выключения" этого белка у людей мы должны быть уверены, что не навредим другим органам", — отметила Сабио.

Одновременно ученые пытаются найти механизмы ингибирования MKK6, то есть обнаружить агент, который будет воздействовать точечно на определенный тип жировой ткани, не затрагивая сердце и другие органы.

Раньше считалось, что бурый жир, который помогает превращать энергию в тепло, есть только у младенцев, так как в этот момент человеческой жизни особенно важно поддерживать температуру тела, предохраняя организм от переохлаждения.

Позитронно-эмиссионная томография показала, что у взрослых тоже есть бурый жир, например, на шее в области сонных артерий, чтобы препятствовать охлаждению крови, поступающей в мозг.

"Если бы мы могли превращать белый жир в бурый, то смогли бы помочь полным людям худеть. Часть их лишнего веса перешла бы в тепло, что очень полезно. Именно поэтому мы пытаемся выяснить, как все это работает, как мы можем скорректировать эти регулировки, чтобы использовать их в терапевтических целях", — пояснила Сабио.

Как тебе идея принять волшебную таблетку, которая ликвидирует твой лишний вес? Однако не стоит надеяться обнаружить блокатор MKK6 в ближайшем будущем. В лучшем случае, пройдет еще 10-15 лет, прежде чем появится лекарство-ингибитор.

И даже в этом случае в борьбе с лишним весом не стоит забывать о физических упражнениях: задача исследований — найти способ помочь людям с ожирением заниматься физкультурой, так как им дается это труднее, чем обычным людям.

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"Ожирение — это заболевание, порочный круг. Полным людям тяжелее выполнять упражнения, из-за чего они становятся еще толще. Нужно разорвать этот порочный круг, чтобы помочь людям начать заниматься физкультурой", — подчеркивает Сабио.