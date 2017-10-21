На Украину надвигается гуманитарная катастрофа

Владимир Матвеев, обозреватель

Согласно ООН, не менее четырех миллионов людей по всей Украине столкнулись с затруднениями с приближением зимы, и они нуждаются в срочной гуманитарной помощи, чтобы выжить в течение холодных месяцев. Об этом сообщает Организация Объединенных Наций, передает Голос Америки.

По итогам визита в Украину помощницы генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, миллионы украинцев будут нуждаться в помощи с наступлением зимы, подтвердили в ООН.

В ходе визита в Украину 10 — 13 октября Мюллер посетила Киев, а также территорию Донбасса. Как сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ходе поездки Мюллер "засвидетельствовала ситуацию по обеим сторонам так называемой контактной линии".

"Она подчеркнула срочную необходимость финансирования гуманитарных программ, чтобы помочь миллионам мирных жителей в наступающие зимние месяцы", — сказал он.

ООН сообщает, что около четырех миллионов человек нуждаются в пище, медицинских услугах, жилье, охране, воде и улучшении санитарных условий с приближением зимы.

По словам представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенса Ларке, которого цитирует Голос Америки, большинство людей, которые срочно нуждаются в помощи, живут в районах, контролируемых ополченцами на востоке.

"Одним из последствий этого кризиса, который ухудшается, является то, что 1,2 млн человек в Украине с обеих сторон линии разграничения… не обеспечены пищевыми продуктами. Итак, это, безусловно, беспокоит", — отметил Ларке.

Он подчеркнул, что 600 тыс.человек, большинство из которых живет на неподконтрольной Киеву территории, не могут получить доступ к своим пенсиям, что является критическим для их выживания.

Читайте также: Ситуация в Украине расшатана до беспредела. Экспертные итоги недели

Ларке сообщил, что агентства не смогут оказать гуманитарную помощь, необходимую миллионам незащищенных граждан Украины этой зимой, без дополнительных денег. Он отмечает, что получено лишь 26% нынешнего запроса ООН для Украины.

При этом, отдел чрезвычайной помощи ООН намерен направить в Украину гуманитарные грузы с продовольствием и предметами первой необходимости. Причем не только в пограничные с Донбассом области, а и другие районы, где люди страдают от нищеты и отсутствия продуктов.

Наряду с этим, Киев уже не в состоянии остановить рост цен на продукты питания и лекарства, поэтому в Украине становится все больше людей, которые не могут себе позволить элементарные вещи, необходимые для нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что Украина в двадцатке стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее критиковал непропорциональный, по его мнению, вклад США в организации ООН. США также уже уведомили ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам науки, культуры и образования) о выходе из организации.

На США приходится 22% бюджета ООН и 28% бюджета миротворческих миссий, сообщает BBC.