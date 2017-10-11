ВОЗ обнародовала статистику по страдающим ожирением детям и подросткам

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КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Количество детей и подростков, страдающих ожирением, за 40 лет увеличилось в 11 раз, достигнув к 2016 году 124 миллионов человек, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Исследование проводилось ВОЗ совместно со специалистами Имперского колледжа Лондона и является самым полномасштабным за 40 лет. Согласно полученным данным, количество детей и подростков, страдающих ожирением, во всем мире выросло с 11 миллионов в 1975 году до 124 миллионов в 2016 году. Статистика по взрослым также неутешительна – со 100 миллионов в 1975 году до 671 миллиона в 2016 году. Еще порядка 1,3 миллиарда человек страдают от лишнего веса, но пока не перешли порог ожирения.

По словам профессора Имперского колледжа Лондона и основного автора исследования Маджида Эззати, количество людей, страдающих ожирением, растет в странах с низким и средним доходом на душу населения. В государствах с более высоким уровнем дохода эти данные также остаются велики.

"Эти тревожащие тенденции отражают влияние на людей продуктового маркетинга и продуктовой политики государств, когда здоровая пища становится слишком дорогой для бедных семей и сообществ. Тренд предполагает целое поколение детей и подростков, страдающих ожирением и сталкивающихся с риском таких заболеваний, как диабет", — заявил Эззати.

Эксперт отметил, что если тенденция продолжится, то к 2022 году поколение миллениалов, страдающих от ожирения, будет больше, чем детей и подростков, которые слегка или сильно не добирают в весе. На 2016 год последних насчитывалось 192 миллиона человек, и их количество также является вызовом мирового масштаба в области здравоохранения.

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По мнению эксперта ВОЗ по незаразным заболеваниям Леанни Райли, которая участвовала в проведении исследования, одним из вариантов борьбы с ожирением может стать проведение политики, схожей с программами по борьбе с курением. В частности, информирование населения о свойствах продуктов и их влияния на набор веса, пропаганда здорового образа жизни, правильного питания и снижения потребления дешевой, высококалорийной, подвергшейся многочисленной обработке пищи. Особое внимание также стоит обращать на разъяснение принципов правильного питания, необходимого для кормления грудью, для молодых матерей, так как была доказана сильная взаимосвязь между грудным вскармливанием и ожирением у детей.