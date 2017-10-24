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    В Сирии показали новейшие образцы оружия НАТО, найденные на складе ИГ

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    Сирия: США нанесли новый удар (334)

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    Сирийские военные показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания.
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    На захваченном сирийскими военными крупнейшем складе террористов "Исламского государства" (ИГ) в городе Меядин на востоке Сирии обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО из США, Бельгии и Великобритании, сообщил журналистам бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города.

    Сирийские военные при поддержке ВКС России захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов ИГ. Арсенал был обнаружен в городе Меядин на востоке Сирии.

    "Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", — сказал Сухейл.

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    Меядин был логистическим центром с организованной на должном уровне системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.

    Сирийские военные также показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания. Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине была обнаружена 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.

    "Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", — подчеркнул Сухейл.

    Меядин расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, и ему был присвоен статус "столицы" ИГ.

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