В Харькове мужчины с оружием и в масках атаковали магазин

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Двое вооруженных мужчин в масках и с оружием в среду ограбили магазин тканей на улице Самсоновской, 38а в Харькове, сообщает NewsRoom со ссылкой на местных жителей.

Нападение произошло около 16:00.

Собеседники местного интернет-издания сообщили, что двое злоумышленников зашли в склад-магазин "Роза", забрали с собой около 74 тысяч гривен и скрылись.

Инцидент произошел в двух кварталах от этого места располагается Московский отдел полиции.

В пресс-службе Главного управления полиции в городе подтвердили факт ограбления, подробности не уточнили.