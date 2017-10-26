наверх
26.10.201710:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове мужчины с оружием и в масках атаковали магазин

    23
    По данным местного издания, нападение произошло около 16:00 в среду. Двое преступников зашли в магазин, забрали с собой около 74 тысяч гривен и скрылись в неизвестном направлении.

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Двое вооруженных мужчин в масках и с оружием в среду ограбили магазин тканей на улице Самсоновской, 38а в Харькове, сообщает NewsRoom со ссылкой на местных жителей.

    Нападение произошло около 16:00.

    Собеседники местного интернет-издания сообщили, что двое злоумышленников зашли в склад-магазин "Роза", забрали с собой около 74 тысяч гривен и скрылись.

    Инцидент произошел в двух кварталах от этого места располагается Московский отдел полиции.

    В пресс-службе Главного управления полиции в городе подтвердили факт ограбления, подробности не уточнили.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Игорь Мосийчук после подрыва авто
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
      Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
      Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
      На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые