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    Киев

    В Киеве мужчина с ножом и в маске ограбил ломбард

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    На месте преступления провели следственные действия. Сообщается, что злоумышленнику может угрожать лишение свободы сроком до 12 лет. Сумма украденных денежных средств и материальная ценность золотых украшений уточняются.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева сегодня утром, 12 сентября, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение одного из кредитных учреждений и забрал деньги и золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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    На лице грабителя была медицинская маска. Он угрожал ножом находившейся на рабочем месте женщине, заставил ее отдать деньги и золотые украшения.

    Сумма украденных денежных средств и материальная ценность золотых украшений уточняются.

    Грабителя ищут. Правоохранители провели на месте преступления следственные действия. Сообщается, что злоумышленнику может угрожать лишение свободы сроком до 12 лет.

    "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 3 ст. 187 (Разбой) УК, которая предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину.

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