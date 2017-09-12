В Киеве мужчина с ножом и в маске ограбил ломбард

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева сегодня утром, 12 сентября, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение одного из кредитных учреждений и забрал деньги и золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На лице грабителя была медицинская маска. Он угрожал ножом находившейся на рабочем месте женщине, заставил ее отдать деньги и золотые украшения.

Сумма украденных денежных средств и материальная ценность золотых украшений уточняются.

Грабителя ищут. Правоохранители провели на месте преступления следственные действия. Сообщается, что злоумышленнику может угрожать лишение свободы сроком до 12 лет.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 3 ст. 187 (Разбой) УК, которая предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину.