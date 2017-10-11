Статистика и убийственный для правоохранительной системы рост преступности

МВД Украины в Черниговской области

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко накануне провел брифинг по окончанию расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, отчитавшись об установлении заказчиков преступления. Наряду с этим генпрокурор не ограничился темой гибели Вороненкова и затронул вопрос нераскрытых преступлений.

Нераскрытые убийства

Как заявил Луценко, в Украине на сегодняшний день остаются нераскрытыми более 10 тысяч убийств.

"У нас 10 тысяч 166 нераскрытых очевидных убийств, чтобы вы понимали вызовы, которые стоят перед правоохранительной системой", — сказал Луценко.

В данном контексте он также напомнил о нераскрытом деле убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева, уточнив, что у следствия нет никаких зацепок.

"По делу Шеремета мы работаем, ГПУ осуществляет только процессуальное руководство, а следственная группа МВД осуществляет масштабный сбор информации. Но кроме сбора информации нужна еще оперативная удача", — уточнил Луценко.

К слову, в июле глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков обнародовал данные по работе Нацполиции за полгода, согласно которым уровень раскрытия умышленных убийств в Украине составляет более 87%.

"В сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам, до 93% — нанесение тяжких телесных преступлений", - заявлял Аваков.

Вместе с тем, президент Петр Порошенко ранее сообщал, что в стране уже "преодолен негативный пик преступности", однако коренного перелома в борьбе с криминалом еще нет.

Рост преступности: мнение экспертов

По мнению адвоката, правозащитника Виктора Чевгуза, одной из причин огромного количества нераскрытых убийств является то, что в Украине на сегодняшний день работа правоохранительных органов практически парализована.

"Я как человек, который 40 лет в уголовном судопроизводстве, и сам начинал с рядового следователя до руководителя следственного управления Киевской области, могу сказать: на сегодняшний день парализована деятельность практически всех правоохранительных органов. Это орган дознания, органы уголовного розыска, которые занимаются раскрытием, это органы следствия, и в прокуратуре, и в МВД, это сама прокуратура, которая взяла на себя функцию, которую она никогда не выполняла — процессуальное руководство, и которую она не может выполнять ни физически, ни морально, ни юридически, никак — и парализовали судебную систему", — сообщил эксперт в эфире ГС.



Он отметил, что основная причина нераскрываемости преступлений — в руководстве МВД, которое далеко от оперативной работы.

"Людей выгнали, разогнали, пришли, простите, авантюристы, которые ничего не понимают, думают, что если будут выдавать какие-то приказы, призывы или говорить, что там какая-то, я слышал, удача, или что-то такое, это из области гадалок, шаманов, танцев с бубнами и все такое", — уточнил Чевгуз.

Юрист считает, что в результате люстрации практически весь оперативный и следственный аппараты уничтожены, а озвученные Аваковым высокие цифры раскрываемости преступлений "дутые".

"Цифра о раскрытии особенно убийств, она всегда была менее 50%. Преступность не снижается, они просто не регистрируют всех заявлений", — подытожил Чевгуз.



Политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в свою очередь отметил, что в Украине каждую неделю происходит заказное убийство, преступность растет, однако Генеральная прокуратура не может дать на это ответ, а МВД со своими обязанностями не справляется.

"Почему не справляется? Я не исключаю, что, очевидно, есть проблемы и в руководстве МВД, и, очевидно, что вопрос этого баланса между абсолютно новыми силами, которые пришли в министерство, потому что это так же нужно, мы должны понимать, что там была достаточно сложная коррупционная система построена, и строилась годами, и профессионализмом, баланс, очевидно, найти на сегодняшний день не удалось", — сообщил в эфире ГС Гончарук.

Также он считает, что рост преступности связан с военными действиями, обеднением населения и несовершенным законодательством, благодаря которому в Украину съезжаются криминальные авторитеты со всего СНГ. Гончарук акцентировал, что за нераскрытые преступления кто-то должен нести ответственность.

"Очевидно, что если дела не расследуются или мы имеем негативные результаты расследований, то за это кто-то должен отвечать. Пока не будет у нас четкой системы ответственности, начиная от генпрокурора, министров, потому что можно жить обещаниями, можно говорить, что мы раскрыли очередной десяток или сотню уголовных дел, но очевидно, что надо также требовать завершенных расследований и конкретных судебных решений", — отметил политэксперт.

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По мнению Гончарука, проблема роста преступности и большого количества нераскрытых преступлений комплексная, и причины такого явления заключаются в безрассудности власти.

"В целом имеем то, что имеем — система безответственности власти как таковой и стремление, с одной стороны, перетянуть одеяло на себя, а, с другой стороны, абсолютно ни за что не отвечать, однако вмешиваться и конкурировать со своими соперниками", - резюмировал Гончарук.