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    Под Киевом задержан экс-сотрудник "Альфы" за хранение оружия и взрывчатки

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    Криминал поглотил Украину (183)

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    По информации пресс-службы прокуратуры Киевской области, в Борисполе бывший сотрудник спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины незаконно хранил оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области задержала бывшего сотрудника спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, у которого при обыске гаражного помещения обнаружили и изъяли из незаконного оборота боеприпасы и наркотические средства.

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    Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, в ходе проведения профилактических мероприятий на территории города Борисполь установлено, что бывший сотрудник спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины незаконно хранит оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

    Правоохранители в порядке ч. 3 ст. 233 УПК Украины провели обыск по адресу проживания 37-летнего мужчины, в ходе которого в доме и гаражном помещении обнаружено и изъято 146 патронов различных калибров, корпус гранаты «РГУ», полимерные пакеты с взрывчатым веществом и 4 картонные коробки с каннабисом.

    По указанным фактам Бориспольской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

    Сейчас проводятся следственные действия: устанавливаются другие лица, с которыми злоумышленник мог сотрудничать в осуществлении незаконной деятельности, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Изъятое будет направлено на соответствующие экспертизы.

    Ранее сообщалось, что склад с оружием, боеприпасами и форменной милицейской одеждой обнаружили правоохранители у одного из жителей города Сумы. Во время санкционированного обыска в квартире правоохранители обнаружили револьвер, два пистолета, гранты РГД, дымовые шашки, кастет, около 70 патронов и 32 патрона травматического действия. Кроме того, найдено три комплекта милицейской формы, номерные знаки для ведомственного автотранспорта, спецсредства, а также более 20 мобильных телефонов.

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