И воцарился хаос. Криминал с детьми: убийства и похищения по всей стране

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Зверства на Житомирщине

Во вторник, 24 октября, умерла после жестокого избиения из-за долга в 500 гривен 17-летняя жительница г. Малин Житомирской области Елена Жураховская.

По данным полиции, 17 октября в дом, где девушка проживала с матерью и отчимом, зашли трое местных жителей — двое девушек и парней, которые начали выяснять с ней отношения и избивать. Били незваные гости также и мать с отчимом. Одна из девушек начала требовать у Елены 500 гривен, которая та якобы украла у ее родителей. Ссора продолжилась на улице и переросла в потасовку, однако позднее ненадолго уладилась. После этого компания решила "отметить мировую" со спиртным на развалинах заброшенного предприятия, где конфликт вспыхнул с новой силой. В результате нового жестокого избиения Елена потеряла сознание, обидчики облили ее водой из близлежащего ставка и оставили умирать.

Девушку без сознания в куче мусора у развалин, недалеко от железнодорожной станции, в мокрой одежде, обнаружили случайные прохожие, которые вызвали медиков и сотрудников полиции. На момент госпитализации у пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели хирургическое вмешательство, однако спасти жизнь 17-летней Лены не удалось.

Кадр ICTV Избиение девушки за долг в Житомирской области

В полиции уточнили, что все участники инцидента установлены, они являются жителями Малина в возрасте от 21 до 24 лет. После смерти девушки уголовное производство в отношении виновников трагедии переквалифицировали на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК. Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Региональные СМИ опубликовали фото мучительниц Лены, среди которых оказались две девушки — молодые матери, а одна из них — супруга бойца АТО.

vesti-ukr.com Девушки, участвовавшие в избиении 17-летней Елены Жураховской в Житомирской области

По данным СМИ, Лена воспитывалась в неблагополучной семье, нигде не работала и не училась, вела асоциальный образ жизни.

Детей бросают

В Черновцах горожане нашли брошенных двух малолетних детей 1 и 4 года вблизи городской детской поликлиники.

Заметила детей женщина и вызвала полицию. "Они были в плохом виде, грязной одежде, грязные, видно было, что за ними никто не следит. Женщина отвела их в поликлинику, чтобы их осмотрели врачи, и позвонила в полицию, чтобы мы проверили, где мать и почему они одни", — сообщил местный.

По его словам, на место вызвали представителя ювенальной превенции, детей увезли в областную детскую больницу, а потом, пока мама не найдется, их передадут в приют.

В Киеве горе-родители на двое суток запрели в квартире четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку. Как сообщили в полиции, малыши плакали, звали родителей, жаловались на голод.

"Поскольку речь шла об опасности жизни детей, инспекторы взломали замок и открыли дверь квартиры, чтобы вызволить малышей. Оба ребенка — мальчик Никита (4 года) и девочка Виктория (2 года) — были напуганы, выглядели неухоженными и просились к маме", — сообщили в Национальной полиции.

Инспекторы вызвали скорую помощь и передали детей врачам, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в столице в минувшем году молодая мать бросила двоих детей в квартире на девять дней. Младший ребенок — мальчик — умер.

Детей похищают

Вопиющий случай с похищением ребенка произошел вечером 20 октября на столичной Оболони, где была похищена двухмесячная девочка, пока отец ребенка забирал из детского сада №606 старшую дочь.

К операции по розыску ребенка был привлечен весь личный состав Оболонского управления полиции и оперативный блок полиции Киева. Похитителей обнаружили с ребенком в Вышгороде на следующий день, ими оказались 20-летняя Дарья Литовченко (девичья фамилия Недилько) и ее 20-летний супруг Сергей. Как сообщают СМИ, парень 1996 года рождения, вероятно, служил в рядах Национальной гвардии.

Как уточнил нардеп Антон Геращенко, молодая пара недавно потеряла своего ребенка.

"Несколько недель назад они потеряли своего новорождённого ребенка и приняли роковое для себя и для другой семьи решение — купить или похитить чужого. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 146 Криминального Кодекса за похищение ребёнка", — сообщил Геращенко.

Антон Геращенко/Facebook Похищенный ребенок в Киеве

Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что, по словам задержанной девушки, ее дочь недавно умерла, после чего она выбросила тело ребенка на мусорную свалку. Крищенко уточнил, что данная информация еще требует тщательной проверки, так как девушка путается в показаниях.

Также сообщается, что пара похитителей жила в Вышгороде на территории пилорамы, где они почти сутки и продержали похищенного ребенка.

Антон Геращенко/Facebook Девушка, похитившая младенца в Киеве

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что молодая девушка воспитывалась в неблагополучной семье.

К слову, по данным СМИ, ежедневно в стране пропадает 16 детей, за год это число доходит до нескольких тысяч.

По материалам открытых источников интернет