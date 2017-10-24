Кулеба: похищение детей – достаточно редкое преступление

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Уголовная ответственность может грозить не только похитителям, но и отцу похищенного в Киеве и впоследствии найденного младенца, если будет доказана его вина за то, что мужчина оставил без присмотра свою полуторамесячную дочь.

В минувшую пятницу в Оболонском районе столицы из детского сада похитили младенца. Это произошло, когда отец ребенка пошел забирать старшую дочь. Похитительницу 20-летнюю женщину удалось установить и задержать на следующий день в Вышгороде Киевской области. Также задержали ее сожителя. Похитительнице ребенка суд назначил домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

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Тему ответственности за жизнь и здоровье детей прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

(текст публикуется на языке оригинала)

Хто несе відповідальність за те, що сталося на Оболоні в одному з дитсадків?

— Однозначно, що батько не мав залишати власну 1,5-місячну дитину без догляду. Він міг звернутися до будь-якої виховательки, будь-якої групи. Він міг їй зателефонувати. У кожного батька чи матері мають бути телефони вихователів в групі для того, щоб вдягнули дитину, і пояснити обставини, і дитину вивели на вулицю, щоб він міг її взяти. Він міг почекати трошки та звернутися до інших батьків тієї ж групи, для того, щоб вони, можливо, вдягнули старшу дитину, не залишити маленьку дитину на них, тому що все, що завгодно може трапитися. А пішли старшу дитину допомогли вдягнути та вивести. Але ні в якому разі не залишати дитину в небезпеці. Навіть на території дитячого садочку, тому що це не відповідальність дитячого садочку за те, щоб, скажімо, коли їх ніхто не просить, знайти цю дитину в дитячому садочку та попіклуватися про неї. Це відповідальність батька — знайти тих відповідальних, хто попіклувався б про дитину, про одну чи про іншу. По-друге, відповідальність садочку. Але ця ситуація по всій країні та всі батьки це знають. І ми з вами, що немає сьогодні достатніх мір безпеки в садочках, для того, щоб захистити їхню територію. Охоронці є в садочках в місті Києві. Вони охороняють в основному приміщення дитячого садочку та територію, якщо щось на території стається, ми знаємо, що інколи буває й наркомани заходять, і люди не зовсім адекватні, і от як раз його відповідальність, щоб цю територію очистити від таких людей. Наразі ми не можемо сказати, що викрадачка якось так виглядала ззовні, що впала в око цьому охоронцю. Навіть маючи камеру відеоспостереження, щоб він кинувся зразу ж там наздоганяти. Тому що всі батьки, це сотні батьків, які приходять за своїми дітьми у садочок і охоронець не перевіряє в них паспорти на вході. Тому знову ж таки про викрадачку я зараз казати не буду. Тому що це кримінальний злочин взагалі.

Яка відповідальність може загрожувати батьку викраденої дівчинки?

— Оскільки з дитиною нічого не сталося, слава Богу, то тут не буде жодної відповідальності. Якщо б, не дай Боже, з дитиною щось відбулося, чи загибель дитини, чи, можливо, травмування дитини, тоді б також і батько поніс би кримінальну відповідальність за те, що є така стаття 135 "залишення дитини в небезпеці". І відповідно до віку дитини — 1,5-місячного, саме він це зробив. Він залишив свою дитину в небезпеці. Навіть якщо це була територія закладу, але не було поруч іншої людини, яка б могла б захистити і попіклуватися.

Що вам відомо про викрадачку немовляти 20-річну дівчину? Це правда, що вона раніше втратила свою дитину, і стежила за чоловіком з коляскою?

— Я не можу сказати вам стосовно притягнення її до відповідальності. Але те, що мені достеменно відомо, те, що ця дівчина в три роки стала сиротою. Її матір позбавили батьківських прав. Коли вже було дівчині п'ять років, вона померла, і дитину виховувала бабуся. Бабуся її віддала в якусь сільську школу в Київській області, де дівчинка Даяна ця навчалася. Ми спілкувалися сьогодні з директором цього закладу. Вона пам'ятає її і каже, що не дуже добре вона навчалася. І взагалі вважали неблагополучною. То і коли вона поверталася додому вже в підлітковому віці, жила з бабусею, є випадки, які підтвердили і соціальна служба, і поліція, коли вона втікала з дому, і поліція її розшукувала. Тому далі вже у віці 18-19 років це те, що зараз пригадують особисто її друзі, то вона досить часто казала про те, що вона сильно хворіє, що в неї онкозахворювання. Вона просила друзів знайти їй допомогу, вона виставляла пости в Facebook, чи не пам'ятаю, в якій соціальній мережі, але виставляла, про те, що їй потрібна допомога. І вже влітку, а саме, ближче до серпня місяця, вона вже своїм подругам і друзям почала казати, що в неї є важкохвора дитина та їй потрібна фінансова допомога. І таким чином просила у своїх друзів допомоги. Тому стосовно того, чи була в неї дитина, чи не була, я думаю, що буде проведено судово-медичну експертизу, яка покаже і її стан і підтвердить чи спростує той факт, що вона народжувала свою дитину.

strana.ua Подозреваемая в похищении младенца в Киеве

Хто буде відповідальний, якщо попросити приглянути за дитиною знайомого, а він не зможе протидіяти викрадачеві?

— В такому випадку або ви берете дитину на руки, 1,5-місячну, і йдете в групу. Якщо ви цього не можете зробити, ви просите когось, кого ви знаєте з цієї групи, щоб вони вам допомогли, піднялися в групу, допомогли вдягнутися вашій дитині, і вивели її на вулицю. Дуже багато є можливостей, як можна було б вчинити по-іншому. Але ні в якому разі не залишати дитину без догляду.

З якою періодичністю в Києві трапляються інциденти з викраденням дітей? Чи вдається їх оперативно знайти і повернути батькам?

— Це дуже рідкісні випадки не тільки для Києва, але і для України, коли діти саме викрадаються. Сьогодні в Україні 50 дітей, які стоять на обліку саме ті, які не знайдені, в розшуку. Тобто близько 50 дітей. Але це не ті діти, які в цьому році. Це може бути дитина 15 років назад, яка зникла та її до цих пір розшукують, але їй ще не виповнилося 18 років. Тому таких дітей близько 50 за останні 18 років. Тому всі інші діти, які розшукуються, 85% дітей знаходяться в першу ж добу після надходження заяви про розшук дитини. Тому це рідкісні випадки. В цьому році було декілька випадків в Україні, але ці діти були знайдені.

Напомним, ранее член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал, как всего за сутки полиции удалось найти ребенка, похищенного молодой парой у детского садика на Оболони. Комментируя этот случай, Николай Кулеба заявил, что в Украине ребенок никогда не был приоритетом государственной политики, и нарабатывать законодательство для защиты прав детей только начинают.