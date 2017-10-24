Актуально: кто несет ответственность за безопасность детей в учреждениях?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

По данным СМИ, которые ссылаются на статистику правоохранителей, только с начала 2017 года поступило более пяти тысяч сообщений об исчезновении детей, то есть ежедневно 16 фактов исчезновения.

В течение 2015 года зафиксировали более четырех тысяч таких сообщений, а в 2016 году задокументировано шесть тысяч фактов исчезновения детей. Правда большинство из них — более четырех тысяч нашли в течение суток после исчезновения. В основном ищут подростков от 13 до 17 лет. Но, как правило, один ребенок из четырех пропавших — это дети до семи лет.

О безопасности детских учреждений в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала заместитель директора департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Татьяна Шкурова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які заходи безпеки передбачені і реально працюють в дитячих закладах столиці?

— У дитячих навчальних закладах освіти реально працюють і передбачені, в першу чергу, тривожні кнопки. Наприклад, у 2016 році владою Києва для забезпечення функціонування тривожної кнопки виділено понад п’ять мільйонів гривень. Також те, що дозволило нам сьогодні мати успіх у цій справі з досить швидкою реакцією і поверненням дитини батькам – це камери спостереження, програма "Безпечна столиця" працює, і кожний навчальний заклад обладнаний по периметру камерами спостереження. Також цьогоріч було виділено понад 25 мільйонів гривень на придбання і функціонування сервісу і т.д. камер спостереження.

А хто контролює, чи працюють ці засоби безпеки?

— Так, безумовно, камери працюють, і якраз саме в цьому випадку ми і мали можливість швидкого реагування, тому що камери, які встановлені у садочку, вони відзняли. Справа в тому, що це не є програмою освіти столиці, освітян. Це загальноміська програма, і вона стосується не тільки закладів освіти, а й інших будівель в центрі міста і у інших районах міста, де встановлені камери спостереження, які сьогодні є відповіддю на виклики часу і сучасності.

Про юридичну відповідальність за безпеку дітей в ефірі "ГС" розповіла адвокат, керуючий партнер юридичної компанії "AVG group" Катерина Власюк.

Які норми безпеки повинні дотримуватися у дитячих закладах, і яка відповідальність передбачена за недотримання цих норм?

— По суті, відповідальність навчального закладу полягає в тому, щоб вони приймали дітей у батьків або в тих осіб, які зазначають батьки в своїх заявах і, відповідно, віддавали дітей батькам або тим, кому батьки доручають забирати дітей, і щоб під час перебування дитини в навчальному закладі з нею нічого не трапилось, тобто щоб її не забрала стороння особа, щоб дитина не вдарилась, не пошкодила своє здоров’я. Але бувають різні випадки.

Хто відповідає за безпеку дітей, під час їхнього перебування в школах та дитсадках — керівництво цих закладів, чи батьки? Коли ця відповідальність перетікає?

— Коли дітей приймає вихователь, коли дитину роздягають, заводять в групу і її забирає вихователь. У той час настає відповідальність навчального закладу. Так само до моменту, поки дитину не забрали батьки, відповідальність несе також вихователь. В залежності від того, який випадок стався, буде нести відповідальність вихователь, який знаходився поруч з дитиною або ж керівник навчального закладу.

Якщо дитина не прийнята з рук у руки?

— Тут дуже хитке запитання, тому що, щоб інкримінувати комусь звинувачення у вчиненні кримінального злочину такого, як викрадення дитини, повинні бути певні об’єктивні і суб’єктивні ознаки цього злочину, тобто слідство повинно встановити, в який момент дитина зникла, хто її контролював в цей момент, хто повинен був за нею спостерігати, і все буде залежати від того, яка доказова база буде і які обставини будуть складатись, чи будуть свідки, чи батьки вже знаходились поруч з дитиною, чи в такому разі вихователь думала, що дитина пішла до батьків, коли побачила батьків, які з’явились на території дитячого майданчику, який знаходиться на території садка. Тут дуже індивідуальні особливості можуть бути насправді. Однозначно сказати важко. Якщо з дитиною трапиться щось під час перебування в дитячому садку, і на той момент не було батьків поруч, то, звісно, відповідальність буде нести конкретна особа, в першу чергу, яка була поруч і в обов’язки якої входив догляд за дитиною, і вже виходячи з того, що саме відбулось, буде нести відповідальність керівник навчального закладу. Але доказова база буде мати визначальний зміст, тому що треба буде досліджувати обставини, щоб встановити, хто саме допустив халатність або хто саме віддав дитину не в ті руки або ще щось.

Напомним, ранее советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как всего за сутки полиции удалось найти ребенка, похищенного молодой парой у детского садика на Оболони.

Комментируя этот случай, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в Украине ребенок никогда не был приоритетом государственной политики, и нарабатывать законодательство для защиты прав детей только начинают.