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    В Черновцах посреди улицы нашли брошенных маленьких детей

    (обновлено: )34701
    Сообщается, что двое маленьких детей 1 и 4 года в грязной одежде были одни у здания детской поликлиники. Патрульные отвезли их в областную детскую больницу.
    Один из малышей, найденный в Черновцах
    molbuk.ua

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В Черновцах горожане нашли брошенных двух малолетних детей 1 и 4 года вблизи городской детской поликлиники.

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    По словам патрульного, в полицию о детях сообщила женщина, которая их заметила у поликлиники, сообщает molbuk.ua.

    "Она увидела их на улице, они были в плохом виде, грязной одежде, грязные, видно было, что за ними никто не следит. Женщина отвела их в поликлинику, чтобы их осмотрели врачи, и позвонила в полицию, чтобы мы проверили, где мать и почему они одни ", — рассказал патрульный.

    По его словам, на место вызвали представителя ювенальной превенции, детей увезли в областную детскую больницу, а потом, пока мама не найдется, их передадут в приют.

    Напомним, пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

    В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

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