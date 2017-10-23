В Черновцах посреди улицы нашли брошенных маленьких детей

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В Черновцах горожане нашли брошенных двух малолетних детей 1 и 4 года вблизи городской детской поликлиники.

По словам патрульного, в полицию о детях сообщила женщина, которая их заметила у поликлиники, сообщает molbuk.ua.

"Она увидела их на улице, они были в плохом виде, грязной одежде, грязные, видно было, что за ними никто не следит. Женщина отвела их в поликлинику, чтобы их осмотрели врачи, и позвонила в полицию, чтобы мы проверили, где мать и почему они одни ", — рассказал патрульный.

По его словам, на место вызвали представителя ювенальной превенции, детей увезли в областную детскую больницу, а потом, пока мама не найдется, их передадут в приют.

Напомним, пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.