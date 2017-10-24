Похищение младенца в Киеве: подозреваемая постоянно обманывала знакомых

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Дарья Литовченко, подозреваемая в похищении ребенка из детского сада в Киеве, постоянно обманывала и просила денег под разными поводами у своих знакомых. Одним из поводов была история о тяжело больном ребенке, которого никто не видел, заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"Близкие друзья объясняют, что она всегда им врала, требовала денег, говорила, что она онкобольная. Также в последнее время, начиная с августа месяца, она им рассказывала, что она родила ребенка, также тяжелобольного, просила денег на этого ребенка, поэтому они на нее обижаются. Также рассказывали, что с этим сожителем, с которым она сейчас живет, она стала довольно замкнутой, он не позволял ей с ними общаться", — заявил Кулеба в комментарии телеканалу "112 Украина".

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По его словам, девушка является сиротой, ее мать лишили родительских прав, когда девочке было 3 года.

"Вчера общались с начальником райотдела полиции, он мне сказал, что однозначно будет судмедэкспертиза, потому что нужно установить, может у нее есть психические расстройства. Медицинская экспертиза должна подтвердить, вообще рожала ли она ребенка или нет", — заявил Кулеба.

В пятницу вечером, 20 октября, в одном из детских садиков в Оболонском районе Киева похитили двухмесячную девочку. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала 20-летнюю девушку, похитившую младенца в Киеве, а также ее сожителя. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Согласно показаниям девушки, месяц назад она потеряла своего ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт. Подозреваемую взяли под круглосуточный домашний арест.