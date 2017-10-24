В Житомирской области умерла девушка, избитая за долг в 500 грн

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Житомирской области в больнице скончалась 17-летняя жительница г. Малин, которую из-за долга в 500 гривен с особой жестокостью избили знакомые и оставили умирать на улице, сообщили во вторник в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Ранее сообщалось, что компания из пяти человек — двух парней и трех девушек — на минувшей неделе жестоко избила девушку якобы за долг в 500 гривен, удары также наносились кирпичами по голове.

Как уточняется, 18 октября в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы девушки, которая лежала на улице без сознания. За несколько дней она умерла. Полицейские установили, что девушку избили и оставили на улице знакомые из-за долга.

"Вечером, 17 октября, в дом, где проживает девушка с матерью, зашли три человека: две женщины и мужчина. Их разговор с потерпевшей перешел в выяснение отношений и нанесение несовершеннолетней ударов. Поэтому девушка, спасаясь от побоев, выбежала из дома", — говорится в сообщении.

Как установили впоследствии полицейские, чуть позже она снова встретилась со своими обидчиками и даже якобы помирилась.

"По крайней мере, по их словам (обидчиков — ред.), около ночи 18 октября они вместе распивали спиртное. Однако конфликт после принятия алкоголя только усилился и девушку снова начали бить, требуя вернуть долг. Когда потерпевшая потеряла сознание, ее оставили лежать просто на улице", — добавили в полиции.

Утром, около 6.30, девушку на улице нашли прохожие. На момент госпитализации у девушки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели хирургическое вмешательство, однако спасти жизнь 17-летней девушки не удалось. Через несколько дней, 24 октября, она скончалась.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного производства по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Все участники происшествия установлены, они являются местными жителями в возрасте от 21 до 24 лет. Проводятся следственные действия для выяснения роли каждого из них в нанесении девушке телесных повреждений, добавил начальник Миланского отделения полиции Михаил Старовойт.

Относительно одного лица в настоящее время избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.