Мужчина пытался пронести на митинг у Рады арсенал оружия

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который направлялся на митинг у здания Верховной Рады в Киеве с винтовкой и пистолетом, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"В Киеве задержали мужчину, который направлялся на акцию у Верховной Рады Украины с оружием. У злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож", — говорится в сообщении.

kyiv.npu.gov.ua На месте ЧП в Киеве

kyiv.npu.gov.ua На месте ЧП в Киеве

По данным полиции, задержанного доставили в управление для установления личности и проведения первоочередных следственных действий. Как отмечается, мужчина отказался называть свое имя и объяснить, зачем нес оружие.

Ранее сообщалось, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили также собирает вече под Радой в Киеве, однако его мероприятие запланировано на 12.00 воскресенья.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

В четверг, 19 октября, активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой.