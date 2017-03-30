СБУ объявила вознаграждение за данные об атаке на консульство Польши

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предлагает 25 тысяч гривен (около 900 долларов по курсу Нацбанка) за достоверную информацию, которая поможет раскрыть дело об обстреле генерального консульства Польши в украинском городе Луцк, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу.

"Служба безопасности Украины обращается к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией по факту взрыва в помещении Генерального консульства Республики Польша в Луцке. СБУ предлагает гарантированное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за достоверные данные, которые помогут в раскрытии резонансного преступления", — говорится в сообщении.

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Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт. Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.