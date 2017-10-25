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    Аналитика и комментарии

    Опрос экспертов: будем ли сидеть без света этой зимой?

    (обновлено: )91
    Из-за дефицита угля в Украине после нового года возможно повторение ситуации трехлетней давности, когда по всей стране останавливались предприятия и украинцы часами сидели в кромешной тьме из-за веерных отключений электроэнергии.
    Свеча и лампочка
    УНИАН

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Несмотря на бравурные реляции  чиновников в правительстве о том, что Украина полностью готова к отопительному сезону, страна может вновь столкнуться с веерными отключениями электричества — запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций приблизились к критически низкому уровню 2014 года.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук: роста производства электроэнергии в Украине нет

    "На сегодняшний день запасы угля на складах наших электростанций низкие. Самые низкие запасы угля также были в конце 2014 г. — это чуть больше 700 тыс. тонн. Тогда это привело вместе со срочной остановкой большей части блоков на аварийный ремонт к значительному обесточиванию потребителей Украины. Так вот, от такого дефицита нас отделяет 400 тыс. тонн", — сообщил 23 октября исполняющий обязанности главы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

    С углем сложилась кризисная ситуация, поскольку темпы сжигания угля составляют 200–250 тыс. тонн в месяц,  и по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, с 27 сентября по 4 октября запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций сократились на 1,6% — до 531,7 тыс. тонн. При этом запасы угля газовой марки уменьшились на 4,3% — до 735,6 тыс. тонн. 

    Без света и надежды

    Тарифы на свет в Украине и Европе
    РИА Новости Украина
    Тарифы на свет в Украине и Европе

    Вряд ли украинцы забыли, как в декабре 2014 года, в тот самый вечер, когда в Киеве на Михайловской площади мэр столицы Виталий Кличко и супруга президента Украины Марина Порошенко зажгли главную новогоднюю елку страны, премьер-министр Арсений Яценюк распорядился для экономии электроэнергии отключить подсветку рекламы, освещение госзданий и центральных улиц по всей стране.  С начала декабря без электричества вынуждены были сидеть практически все граждане. Причем свет выключался без всяческих графиков и предупреждений, и длиться это могло  несколько часов в зависимости от распоряжения диспетчера "Укрэнерго". Количество отключаемых от электроэнергии потребителей зависело от того, насколько нужно было снизить объемы передаваемой электроэнергии. Лишь в конце декабря власть вынуждена была приступить к разработке четких графиков верных отключений с обязательным уведомлением населения и предприятий, в какие часы их будут отключать, по всем областям страны.

    Антон Колесников
    Скриншот с видео
    Политолог о веерных отключениях и других страданиях

    Конечно Ковальчук поспешил всех успокоить и заверить, что  ситуация, которая была в конца 2014 года гарантированно не повторится — незапланированных отключений электроэнергии точно не будет. Следует понимать, что от запланированных отключений никто не гарантирован.

    Риски нового года

    Плановые отключения, как правило, в первую очередь касаются промышленности, когда по заранее утвержденному графику от сети отключают крупных потребителей, для того чтобы стабилизировать систему.

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    "Сейчас система работает стабильно, но есть вопросы по запасам угля, поскольку в Украине тепловые электростанции являются балансирующими, то есть покрывающими пики потребления. И как всегда, вопросы возникают ко второй половине отопительного сезона: каким образом будут заполняться склады после Нового года, насколько ритмично будет поступать уголь, и соответственно, от этого будет зависеть и стабильность работы системы. Пока не закрыт вопрос с дефицитом угля. Ресурсом для антрациту для нас остается Россия, а угль газовой группы найти легче. Раньше мы брали его в Польше, но там дореформироваль до такой степени, что поляки сами стали импортерами, и закупают марку "Г" у русских. Мы видим уже, что  ДТЭК везет уголь марки "Г" из США. Поэтому риски возникновения дефицита необходимых объемов электроэнергии в системе остаются в пиковые часы (это с 7 до 9 часов утра и вечера) на вторую половину отопительного сезона", — сказал РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский.

    Линии электропередачи
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
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    Опыт предыдущих лет показал, что в небесной канцелярии сжалились над Украиной, и температурные режимы были относительно благоприятными. В этом году синоптики обещают нам суровую зиму.

    Рукотворный дефицит

    Дефицит угля, который мешает Украине спокойно проходить весь отопительный сезон, возник не сам по себе и не стал следствием природных катаклизмов. Власти страны создали его намеренно, объявив блокаду Донбассу. При этом, никто не удосужился подумать, что станет альтернативой углю, добываемому на неподконтрольных территориях — отсюда появляется и пенсильванский уголь, и уголь из ЮАР, и даже уголь "агрессора". Также никто не подумал заранее, как это отразится на тарифах. Ведь с точки зрения обывателя, если уж так выросли тарифы, то можно было бы полностью обеспечить склады запасами топлива, и  не отключать электричество, пусть даже и по заранее утвержденному плану.

    Андрей Герус
    glavcom.ua
    Никогда не прекратится. Эксперт о повышении тарифов на свет

    "Никто не учитывает, что тарифы, которые закладывались в конце 2014 — начале 2015 года, не учитывали безумный уровень инфляции, девальвацию, привязку к валютной составляющей. Есть объективные факторы для роста тарифов. Понятно, что это бизнес и он хочет заработать, и обвинять их в этом сложно, но говорить, что это исключительно за счет того, что это злобный Ахметов решил всех наказать, я бы не стал. Но глобально на рост тарифов повлияла блокада. Если бы не она, то и поставки, и цена на антрацитовую группу были бы в рамках разумного, и затраты полностью покрывались теми тарифами, которые введены на сегодняшний день", — пояснил Землянский.

    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    Донбасс без украинского света: что дальше? Экспертный опрос

    Что касается дефицита угля газовой группы, то он возник после того, как было принято решение переводить на него теплоэлектростанции, работавшие на антраците, и ДТЭК перевел на марку "Г" Приднепровскую, а "Центроэнерго" — Змиевскую ТЭС. При этом наше мудрое правительство не профинансировало Львовско-Волынский угольный бассейн, что нужно это было сделать еще весной, поскольку от момента принятия решения до увеличения добычи проходит полгода. И последнее заявление, сделанное по поводу создания Национальной угольной компании еще раз подтверждает тот факт, что правительство не собирается инвестировать в развитие государственной угольной отрасли. По-прежнему продолжается политика либо по ликвидации, либо по продаже государственных угольных шахт.

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    "Позиция же западных инвесторов состоит в том, что до тех пор, пока украинский инвестор в лице государства, либо в лице частного инвестора не пойдет инвестировать в государственную угледобычу, западные инвестиции сюда не придут. То есть, это изначально тупиковое решение, обрекающее на дефицит и на необходимость пополнения дополнительного импорта угля газовой группы", — считает Землянский. 

    Таким образом, пока политика в отношении собственной угледобычи не будет коренным образом изменена, Украина обречена на ежегодное повторение ситуации с нехваткой угля для прохождения отопительного сезона, и как следствие на веерные отключения.

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