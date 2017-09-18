Никогда не прекратится. Эксперт о повышении тарифов на свет

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Международный валютный фонд призывает Украину соблюдать обязательства по повышению цены на газ для населения. Об этом заявил первый заместитель директора-распорядителя фонда Дэвид Липтон, комментируя нежелание премьер-министра Украины повышать цену на газ с 1 октября.

При этом Липтон подчеркнул, что Украина должна сохранить рыночные механизмы ценообразования на энергоресурсы. Также заместитель главы МВФ добавил, что цены на газ в Украине очень низкие, по сравнению с соседними странами.

Зато украинское правительство не видит объективных причин для роста тарифов на газ для населения, но продолжает переговоры с Международным валютным фондом и информирует кредиторов о выполнении их условий.

Удастся ли Кабмину Гройсмана сохранить нынешние цены на газ, не рискуя потерять кредит МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що саме МВФ може запропонувати Кабмін, аби уникнути подорожчання газу, яка модель ціноутворення обговорюється, і чи пристане не неї МВФ?

Я думаю, що уряд має, що запропонувати, і тут потрібно розуміти об’єктивну ситуацію.

Об’єктивна ситуація складається з двох факторів, не з одного. По-перше, в Україні не найдешевша ціна газу в порівнянні з усіма країнами. У нас, наприклад, є сусідня Румунія, там також ціна на газ для населення не є ринковою. Вони до цього переходять поетапно, і ще до цього не перейшли.

Окрім того, потрібно розуміти, що високі ціни на газ тягнуть за собою велику частку домогосподарств, які будуть на субсидіях. І якщо частка таких домогосподарств понад 30%, а в Україні така частка вже понад 50% і доходить до 60, тоді починаються різні перекоси і перебої з бюджетним фінансуванням таких дотацій. Плюс люди, які на дотації, в них дуже різко падають стимули економити, і тоді з’являються перевитрати таких ресурсів.

Тому ми тут діємо, враховуючи різні фактори, і цей фактор, що у нас на субсидіях така велика кількість людей, його також потрібно враховувати і просто вводити ринкову ціну, незважаючи на інші фактори, це теж не завжди може бути мудро.

Тому в даному випадку, я думаю, що треба цю ситуацію проаналізувати комплексно і, враховуючи всі фактори, вибрати шлях, який ми можемо оптимально пройти, особливо в такі складні періоди, коли й так корисне навантаження на споживачів досить високі.

Наскільки МВФ готовий до таких аргументів дослухатись?

Мені важко давати оцінку МВФ, але я думаю, що там все-таки люди працюють грамотні і, саме головне, логічно мислячі і до розумних аргументів вони мали б дослухатись.

Я думаю, що уряд може дати правильну аргументацію і пояснити складність нашої ситуації, тому що ті аргументи, які я наводив, що має бути все збалансовано, з однієї сторони ціни, з другої сторони, має бути необхідний обсяг субсидій, виділений в держбюджеті, а якщо на субсидіях у нас велика кількість домогосподарств, то це тоді створює перекоси і це тоді створює перевитрати природніх ресурсів.

Тому, якщо уряд покаже комплексно цю ситуацію, як вона впливає на всіх тут в Україні, зокрема, наприклад, в місті Києві вона впливає таким чином, що в деяких районах немає гарячої води, а гарячої води немає тому, що не вистачає субсидій в держбюджеті. І в підсумку у нас газ — дорогий, гаряча вода — дорога, але її просто немає. Її немає навіть в цих квартирах, хто заплатив за дорогий газ і за дорогу воду.

Я думаю, що якась все-таки буде знайдена компромісна позиція, яка дозволить продовжувати співпрацювати з МВФ.

Одні експерти наголошують, що формула "Роттердам плюс" — це і є один із ринкових механізмів ціноутворення, і буцімто передбачена ця формула в меморандумі з МВФ. Інші експерти протилежної точки зору і вважають "Роттердам плюс" корупційним підходом до ціноутворення і вимагають від нього відмовитись. Яка ваша думка?

По-перше, про те, що "Роттердам плюс" трошечки корупційний, це говорять навіть не експерти, це НАБУ відкрило відповідне кримінальне провадження і проводить розслідування, проводить обшуки і займається цією справою.

Ті, хто говорять, що "Роттердам плюс" закладений в меморандумі з МВФ, вони примітивно брешуть, якщо говорити простими словами. Ніякого "Роттердаму плюс" немає в меморандумі і близько. Більше того, віце-президент Єврокомісії з питань енергетики весною цього року критикував формулу "Роттердам плюс", і він дипломатичною мовою назвав її контраверсійною, тому що вона, дійсно, призводить до завищення тарифів, і на сьогоднішній день всі споживачі переплатили вже понад 18 мільярдів гривень, тому що діє ця формула, яка дає несправедливу ціну вугілля в наших тарифах.

В уряді кажуть, що прийнятий Верховною Радою закон "Про ринок електричної енергії" дозволить перейти від планової економіки в енергетиці до ринкової, в результаті чого споживач зможе отримати конкурентну ціну на якісні послуги. Про яку ціну йдеться, і якими мають бути в Україні ринкові ціни на газ?

У нас дуже часто ринком називають будь-що. Я б не поспішав називати ринком ситуацію, де в нас виробники електричної енергії є сконсолідовані в двох руках, по суті 95% виробництва електроенергії. Тому я б цю ситуацію назвав скоріше б монополією.

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А якщо у нас є на ринку монополія, то тоді говорити, що це якась справедлива ринкова ціна і близько не доводиться.

Якби у нас було десять компаній-виробників, де в кожного є по 10% ринку, тоді про таке можна говорити. В даному випадку у нас є багато невирішених проблем, і політичні гасла – це добре, але насправді конкурентний ринок – це трохи не те, що в нас є на сьогодні. Тому, щоб у нас запрацював ринок, у нас за два роки має бути проведена серйозна робота, яка дозволить цей ринок, дійсно, демонополізувати.

У перспективі має бути таке державне регулювання і такі державні інституції, які своїми монополіями наведуть порядок. Або їх розділять на декілька компаній і заставлять конкурувати один з одними, або відкриють ринок для інших учасників, щоб інші учасники могли з ними конкурувати, таким чином, на ринку щоб, дійсно, з’явилась конкуренція, і тоді тільки від конкуренції буде вигравати кінцевий споживач.

Якщо у нас будуть просто відпускати регулювання у вільне плавання ринок, який є монопольний, то ні до чого хорошого це не призведе, а це призведе лише до того, що ті монополії самі будуть встановлювати собі ціну на електроенергію, і вони будуть продавати по будь-якій ціні, і оскільки вони монополісти, то по іншій ціні купити буде неможливо, тому що доведеться купувати в них. Тому це є великою проблемою, і хотілося б, щоб над цим задумались і це почали вирішувати.

Наші тарифи дійсно — найбільші в Європі. Чого нам у зв’язку з цим очікувати?

Я читав проект, що це було відскановано і опубліковано. Я думаю, що це дещо було помилково, технічна помилка, тому що в нас тарифи не найвищі в Європі.

Для населення у нас тарифи все-таки нижчі в Європі, але, на мою думку, їх некоректно порівнювати між собою, тому що ми навіть не з’єднані з європейським ринком, і у нас все різне абсолютно, все різне, аніж в Європі.

А якщо говорити про тарифи для бізнесу або для бюджетних установ, то є країни, від яких у нас вищі тарифи, і є європейські країни, від яких у нас тарифи нижче. Тому ситуація не така однозначна, але проблема в секторі електроенергетики також починає виникати, тому що тарифи були суттєво підняті і якість послуг від того не дуже змінилась.

Уже починають говорити про нове підняття тарифів, а це тривожний дзвіночок, тому що незрозуміло, куди пішли кошти від попереднього підняття, а це надзвичайно важливо, тому що тарифні кошти, якщо використовуються непрозоро і неефективно, можливо, навіть корупційно, то тоді таке перевищення тарифів ніколи не зупиниться.

Напомним, продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становиться все более энергетически зависимой, считает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.