В Минэнергетики оценили возможность веерных отключений электричества

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет никаких предпосылок, в том числе дефицита электроэнергии, для веерных отключений или аварий в энергосистеме в грядущем отопительном сезоне, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Сейчас совершенно другая ситуация. У нас уже введен в действие 4-й "запорожский" блок. В течение месяца еще четыре атомных блока входят в общую работу, а четыре блока – это 4 тысячи МВт. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы на Украине были веерные отключения или блэкауты (аварии в энергосистеме — Ред.)", — сказал Насалик в интервью украинскому агентству "Укринформ", опубликованном в пятницу.

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По словам министра, "наоборот, мы имеем возможности для экспорта электроэнергии, а не только для обеспечения внутренних потребностей населения и промышленности".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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На экстренном заседании СНБО 15 марта 2017 года принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.