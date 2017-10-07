наверх
07.10.201700:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Минэнергетики оценили возможность веерных отключений электричества

    Тема:

    Мерзни, красавица. Отопсезон в Украине (137)

    (обновлено: )11
    По словам министра энергетики Игоря Насалика, предпосылок для веерных отключений электричества нет. По его словам, Украина имеет "возможности для экспорта электроэнергии, а не только для обеспечения внутренних потребностей".
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет никаких предпосылок, в том числе дефицита электроэнергии, для веерных отключений или аварий в энергосистеме в грядущем отопительном сезоне, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

    Торговая блокада Донбасса. Архивное фото
    Страница "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook
    Блокада Донбасса, второй заход: кому выгодно, кому это нужно?

    "Сейчас совершенно другая ситуация. У нас уже введен в действие 4-й "запорожский" блок. В течение месяца еще четыре атомных блока входят в общую работу, а четыре блока – это 4 тысячи МВт. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы на Украине были веерные отключения или блэкауты (аварии в энергосистеме — Ред.)", — сказал Насалик в интервью украинскому агентству "Укринформ", опубликованном в пятницу.

    Читайте также: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

    По словам министра, "наоборот, мы имеем возможности для экспорта электроэнергии, а не только для обеспечения внутренних потребностей населения и промышленности".

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Читайте также — Герус: срыв отопительного сезона пока не планируется

    На экстренном заседании СНБО 15 марта 2017 года принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Деньги
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?