Стало известно, когда Донецкая область откажется от электричества из ДНР

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Переподключение городов Авдеевка и Красногоровка, которые раньше получали электроэнергию по линиям со стороны ОРДО, завершено.

Теперь с той стороны электроэнергию получают лишь несколько сел поблизости Горловки, которые также планируется переподключить к энергетической сети контролируемой Украиной территории ко дню Независимости, 24 августа, заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн грн в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле наконец завершили переподключение Авдеевки", — заявил он Укринформу.

После обстрелов Жованки под Горловкой больше года была без света.

"В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески, к энергетической сети контролируемой Украиной территории", — заявил Жебривский.

Напомним, с полуночи 26 июля Украина прекратила перетоки электрической энергии с временно неподконтрольными районами Донецкой области. Это означает, что ОРДО больше не потребляют электроэнергию, произведенную на подконтрольной Украине части. Потребности неконтролируемых территорий в энергетике обеспечивают Старобешевская и Зуевская ТЭС, а также поставки из Российской Федерации.