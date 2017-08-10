наверх
10.08.201717:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Стало известно, когда Донецкая область откажется от электричества из ДНР

    (обновлено: )172
    По словам Павла Жебривского, ко Дню Независимости, 24 августа, будут завершены все необходимые переподключения электроэнергии в Донецкой области.
    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на КПП Новотроицкое в Волновахском районе Донецкой области
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Переподключение городов Авдеевка и Красногоровка, которые раньше получали электроэнергию по линиям со стороны ОРДО, завершено.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: прекращение поставок электроэнергии в ОРДО – это "Крым-2"

    Теперь с той стороны электроэнергию получают лишь несколько сел поблизости Горловки, которые также планируется переподключить к энергетической сети контролируемой Украиной территории ко дню Независимости, 24 августа, заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    "Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн грн в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле наконец завершили переподключение Авдеевки", — заявил он Укринформу.

    После обстрелов Жованки под Горловкой больше года была без света.

    "В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески, к энергетической сети контролируемой Украиной территории", — заявил Жебривский.

    Напомним, с полуночи 26 июля Украина прекратила перетоки электрической энергии с временно неподконтрольными районами Донецкой области. Это означает, что ОРДО больше не потребляют электроэнергию, произведенную на подконтрольной Украине части. Потребности неконтролируемых территорий в энергетике обеспечивают Старобешевская и Зуевская ТЭС, а также поставки из Российской Федерации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Муравицкий
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ирина Бережная
    Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС
    Донбасс. Архивное фото
    Рост криминала в Украине