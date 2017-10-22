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    В Украину доставили 75 000 тонн антрацита из ЮАР

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    Порт "Южный" принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК, сообщает пресс-служба компании. После разгрузки уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Седьмое с начала года судно, на борту которого находится 75 тысяч тонн антрацита, прибыло из ЮАР в Украину, сообщила в воскресенье пресс-служба энергокомпании бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

    "Вчера вечером, 21 октября, порт "Южный" принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК… Балкер "Leda C" доставил в Украину 75 тысяч тонн антрацита из ЮАР. В ближайшее время начнется разгрузка судна. Затем уголь направится на склады ТЭС", — говорится в сообщении ДТЭК в воскресенье.

    Сотрудник на Трипольской ТЭС в Киевской области. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Как отмечается, судно доставило уголь для украинских Приднепровской и Криворожской ТЭС, чтобы пополнить складские запасы на отопительный сезон.

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    "Мы поставили в Украину уже 450 тысяч тонн антрацита из ЮАР, что позволяет нашим ТЭС подстраховывать работу энергосистемы. С наступлением осенне-зимнего периода их роль лишь усилилась. Поэтому ДТЭК и далее будет ритмично покрывать потребности ТЭС в импортном угле, чтобы энергосистема сохраняла стабильность, а потребители были уверены в бесперебойном энергоснабжении", — цитирует коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко пресс-служба.

    Власти Украины из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.

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