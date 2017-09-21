Тарифы на свет в Украине и Европе

Тарифы на свет в Украине — самые высокие в Европе, заявили в Нацкомиссии по энергетике. Однако, если сравнить, то получается, что в Украине 1 кВ/ч стоит 90 копеек, а в Дании — 8,80 грн, в России — 1,13 грн, а в соседней Латвии — 4,78 грн.

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Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк отметил, что принятый Верховной Радой закон "О рынке электрической энергии" позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.

"Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на качественные стабильные услуги", — отметил Вовк.