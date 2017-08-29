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    Точка зрения

    Корольчук: роста производства электроэнергии в Украине нет

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    Украина в тисках энергозависимости (348)

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    Маневрирование мощностями АЭС приведет к необходимости обратиться к перетокам электроэнергии по соглашению с Россией, считает эксперт Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Украина несколько нарастила производство электроэнергии по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают в Министерстве энергетики и угольной промышленности. В частности, атомные электростанции за семь месяцев с начала года увеличили производство электроэнергии на 14%. 

    Гидроэлектростанции увеличили производство на 30,5%. А ветровые и солнечные электростанции увеличили производство электроэнергии почти  на 18%. В то же время ТЭЦ снизили производство электроэнергии на 16%. В объединенной электросистеме за январь-февраль этого года объемы производства составляют не более 90 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И это почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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    Объемы производства украинской электроэнергии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

    За рахунок чого відбувається збільшення виробництва?

    — Загалом виробництво електроенергії в Україні суттєво не збільшується. Воно стабілізувалося. Умовно можна сказати, за 2015-2017 роки ми скоротили виробництво електроенергії до в середньому 150-160 кіловат-годин електроенергії, виробництво. Водночас, ми до 2013 року виробляли в середньому майже 200 мільярдів кВт. Це мінус 50 мільярдів кВт, фактично. Треба враховувати відсутність Криму, відсутність частини Донбасу, скорочення роботи промисловості, споживання електроенергії в першу чергу. Це фактично левова частина з цих 50 мільярдів кВт електроенергії. Стосовно взагалі АЕС, то треба розуміти, що в останні роки, з 2014 по 2017 рік дійсно їхня частка використання збільшується. Це зумовлено постійними проблемами, які зараз донині залишаються з поставками вугілля марки антрацит з неконтрольованих територій Донбасу. Плюс зараз треба розуміти, за півроку це фактично відсутність цих поставок прямих. Мається на увазі, тому що частина вугілля поступає через Росію все ж таки, і антрацит, щоб слухачі розуміли, він все ж таки потрапляє на українські ТЕЦ, на частину з них. І тому треба розуміти, що АЕС в останні роки просто заміщали брак цих потужностей, тобто ці проблеми постійні. І в цьому півріччі 2017 року вони також виконували таку роль. Насправді, навіть зараз той обсяг, той відсоток, який вони мають в енергобалансі, це приблизно, там кожен день змінюється, але десь, грубо кажучи, в серпні це 52-55%. Водночас, ще восени, наприклад, це було вище, ніж 62-63%, до 65% доходило. Тобто зараз зменшилося навантаження, але в серпні воно зумовлене тим, що вийшли в ремонт два блоки на Запорізькій АЕС, і фактично зараз, так грубо кажучи, велике навантаження несуть компанії, ТЕС, які споживають газову групу вугілля. Тобто в цілому, дивіться, ситуація насправді така, що просто відбувається балансування можливостей енергосистеми України за рахунок додаткового використання потужностей АЕС. Насправді те, що ними балансують енергосистему, тобто включають їх активніше в періоди пікові, тобто зранку і ввечері, це не є дуже добре, але іншого виходу просто немає. Тому справді це рулетка чистої води, і це навіть російська рулетка чистої води, як кажуть, щоб слухачі розуміли, що за рулетка. І тому, коли воно вистрелить, цього ніхто не може знати, на жаль.

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    Про які наслідки ви кажете?

    — Вистрелить це тоді, наприклад, коли виходять з ладу блоки АЕС позапланово. Тобто це не запланований ремонт, який передбачений щорічно. Буває дійсно ремонт, який виникає, оперативний, а є просто позаплановий, коли просто стається поломка, яка була передбачена, і потім, щоб її ліквідувати, в середньому виходить мінімум два-три місяці. Якщо раніше включають блоки АЕС в роботу, то це також додаткове навантаження на них. Тому ми просто будемо змушені відчувати брак електроенергії. Тобто будуть обмежувати промислових споживачів в першу чергу, потім, можливо, населення в такому випадку. Або знову ж таки, ми будемо змушені брати перетоки електроенергії в Росії, що, в принципі, було в минулому році, але в цьому році цього поки що немає. Але це, знову ж таки, за рахунок того, що додаткове навантаження лягає на АЕС. 

    Що говорять керівники державних енергетичних компаній?

    — Президент "Енергоатому" Юрій Недашковський ще в 2016 році не бив в набат, але він як раз говорив про те, що маневрування АЕС ні до чого хорошого не призводять. Тобто це сама компанія "Енергоатом" визнає. Але сьогодні вона йде в фарватері, я б так сказав, політичної волі. Тому що вугілля антрациту немає. Власне, дивіться, ТЕС і ТЕЦ скоротили споживання вугілля на чотири мільйони тонн. 

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    Напомним, рыночных оснований для повышения цены на газ нет, просто Кабмин всеми путями пытается залатать дыру в бюджете, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что Украина сможет говорить об энергонезависимости, только если наладит угледобычу на своей территории.

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