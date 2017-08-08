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    Общество

    Электроснабжение Крыма восстановлено в полном объеме

    (обновлено: )5901
    Причиной отключения электричества на полуострове было "высокое потребление электрической мощности в период высокой температуры окружающей среды".
    Отключение электроэнергии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Электроснабжение жителей Крыма и Севастополя, где в результате временного отключения более 108 тысяч человек остались без электричества, восстановлено в полном объеме, сообщает Минэнерго РФ на своем сайте.

    Линии электропередачи
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
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    В понедельник, 7 августа, российское ведомство сообщило, что энергетики ввели в Крыму графики временного отключения электропотребления. В частности, с 20.22 до 20.41 (по Киеву) диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт. Всего без электричества остались более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе.

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    Минэнерго РФ позднее сообщило, что причиной отключения было "высокое потребление электрической мощности в период высокой температуры окружающей среды". Так, в Крыму уже несколько дней температура воздуха достигает 40 градусов, жители используют кондиционеры.

    "После прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО, электроснабжение потребителей в республике Крым и городе Севастополь восстановлено в полном объеме", — отмечает ведомство.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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