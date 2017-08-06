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    Выступление группы Scooter в Крыму

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (377)

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    Немецкая группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты.
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    В Украине открыли уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения, им грозит до восьми лет заключения.

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    Фестиваль #ZBFest проходит на виноградниках агрофирмы "Золотая балка" уже второй год подряд, а в этот раз — в удвоенном масштабе. В прошлом году однодневный фестиваль собрал, по подсчетам организаторов, 15 тысяч зрителей. В этот раз программа фестиваля растянулась на два дня, и организаторы ожидали в первый день до 30 тысяч посетителей. Однодневный входной билет стоил от 1 до 3,5 тысячи рублей. К месту фестиваля был организован бесплатный трансфер из Севастополя, и в 21.00 зрители еще продолжали прибывать на площадку.

    Группа Scooter стала хедлайнером первого дня фестиваля, вместе с ней в пятницу в Балаклаве выступили Сергей Галанин и группа "СерьГа" и Гарик Сукачев с "Бригадой С".

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