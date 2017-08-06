Выступление группы Scooter в Крыму

В Украине открыли уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения, им грозит до восьми лет заключения.

Читайте также: По итогам опроса: политики забыли про Донбасс — Донбасс забудет про них

Фестиваль #ZBFest проходит на виноградниках агрофирмы "Золотая балка" уже второй год подряд, а в этот раз — в удвоенном масштабе. В прошлом году однодневный фестиваль собрал, по подсчетам организаторов, 15 тысяч зрителей. В этот раз программа фестиваля растянулась на два дня, и организаторы ожидали в первый день до 30 тысяч посетителей. Однодневный входной билет стоил от 1 до 3,5 тысячи рублей. К месту фестиваля был организован бесплатный трансфер из Севастополя, и в 21.00 зрители еще продолжали прибывать на площадку.

Группа Scooter стала хедлайнером первого дня фестиваля, вместе с ней в пятницу в Балаклаве выступили Сергей Галанин и группа "СерьГа" и Гарик Сукачев с "Бригадой С".