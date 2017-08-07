Крымские беспорядки. Прокурор потребовала для зампреда Меджлиса восемь лет

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура просит восемь лет лишения свободы для заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которому инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года", сообщил в понедельник адвокат Никита Полозов.

"Прокурор запросила 8 лет лишения свободы Ахтему Чийгозу", — написал Полозов на своей странице в Facebook.

Николай Полозов/Facebook, 7 августа 2017

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года. По версии следствия, он 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами крымского парламента, в результате которых два человека погибли, 79 были ранены. Чийгоз обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества). Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

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Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал Меджлис "экстремистской организацией" и запретил его деятельность в России.

Сам Чийгоз отвергает все обвинения, как и другие пять обвиняемых.

В июле умерла мать Чийгоза. По данным СМИ, у нее была "неизлечимая болезнь".