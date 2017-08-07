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    Общество

    Крымские беспорядки. Прокурор потребовала для зампреда Меджлиса восемь лет

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    По данным адвоката Никиты Полозова, прокурор запросила заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу восемь лет лишения свободы. Других подробностей он не сообщил.
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура просит восемь лет лишения свободы для заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которому инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года", сообщил в понедельник адвокат Никита Полозов. 

    "Прокурор запросила 8 лет лишения свободы Ахтему Чийгозу", — написал Полозов на своей странице в Facebook.

    Николай Полозов/Facebook, 7 августа 2017

    Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года. По версии следствия, он 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами крымского парламента, в результате которых два человека погибли, 79 были ранены. Чийгоз обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества). Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

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    Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал Меджлис "экстремистской организацией" и запретил его деятельность в России.

    Сам Чийгоз отвергает все обвинения, как и другие пять обвиняемых.

    В июле умерла мать Чийгоза. По данным СМИ, у нее была "неизлечимая болезнь".

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