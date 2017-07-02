наверх
02.07.201710:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Умерла мать заместителя председателя Меджлиса

    (обновлено: )53
    Ранее Министерство иностранных дел Украины требовало от властей Крыма разрешить арестованному Ахтему Чийгозу увидеться с больной матерью. После чего российский омбудсмен предложила привезти в СИЗО мать подсудимого для встречи с сыном.
    Алие Чийгоз
    facebook.com/anton.naumlyuk

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Крыму умерла мать заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза — Алие, сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

    Читайте также: Борьба с терроризмом в Крыму. Кому выгодно повторение Чечни?

    У нее была неизлечимая болезнь.

    Ранее Министерство иностранных дел Украины требовало от властей Крыма разрешить арестованному Ахтему Чийгозу увидеться с больной матерью. После чего российский омбудсмен предложила привезти в СИЗО мать подсудимого для встречи с сыном.

    Напомним, Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Ему инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г."

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Евгений Комаровский
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест