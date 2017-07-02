КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Крыму умерла мать заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза — Алие, сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

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У нее была неизлечимая болезнь.

Ранее Министерство иностранных дел Украины требовало от властей Крыма разрешить арестованному Ахтему Чийгозу увидеться с больной матерью. После чего российский омбудсмен предложила привезти в СИЗО мать подсудимого для встречи с сыном.

Напомним, Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Ему инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г."