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    Россия

    Путин одобрил включение территориального моря вокруг Крыма в СЭЗ

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (141)

    (обновлено: )52181
    Согласно информации, в состав территории свободной экономической зоны включаются внутренние морские воды и территориальное море вдоль прибрежной линии Крымского полуострова.
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Российский президент Владимир Путин подписал закон о включении территориального моря вокруг Крыма в свободную экономическую зону (СЭЗ). Документ обнародован в субботу на портале официальной правовой информации.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Расширение СЭЗ проводится в целях обеспечения возможности использования транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также развития транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок, создания дополнительных рабочих мест.

    Согласно документу, в состав территории СЭЗ включаются внутренние морские воды и территориальное море вдоль прибрежной линии Крымского полуострова. Эта мера призвана увеличить число желающих получить статус участника свободной зоны и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов назвал "ритуальным действием в духе киевского режима" сообщения о проекте изменений в Конституции Украины относительно статуса Крыма. Ранее депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь рассказал, что президент Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма.

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