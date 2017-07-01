Путин одобрил включение территориального моря вокруг Крыма в СЭЗ

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Российский президент Владимир Путин подписал закон о включении территориального моря вокруг Крыма в свободную экономическую зону (СЭЗ). Документ обнародован в субботу на портале официальной правовой информации.

Читайте также: Бортник: снятие неприкосновенности делает депутатов рабами Порошенко

Расширение СЭЗ проводится в целях обеспечения возможности использования транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также развития транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок, создания дополнительных рабочих мест.

Согласно документу, в состав территории СЭЗ включаются внутренние морские воды и территориальное море вдоль прибрежной линии Крымского полуострова. Эта мера призвана увеличить число желающих получить статус участника свободной зоны и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов назвал "ритуальным действием в духе киевского режима" сообщения о проекте изменений в Конституции Украины относительно статуса Крыма. Ранее депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь рассказал, что президент Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма.